TikTok突冒「民進黨團宣發部」帳號 民進黨：假的！

民進黨今天澄清，沒有註冊過國際版TikTok或中國版抖音的帳號，呼籲大家對錯假訊息提高警覺。（圖由民進黨提供）

國民黨主席選舉深陷中國網軍介入疑雲，TikTok近期還冒出「民進黨團宣發部」帳號，引發關注。對此，民進黨今（16日）特別澄清說，這完全是假的，民進黨沒有註冊過國際版TikTok或中國版抖音的帳號，呼籲大家對錯假訊息提高警覺。

中國介選烏雲密布，民進黨今在官網的闢謠專區說明，最近在TikTok上出現「民進黨團宣發部」帳號，號稱是「tiktok唯一指定官方 民進黨宣發部認證」，要再次澄清，這完全是假的，與民進黨沒有任何關連。

民進黨說，不論是國際版TikTok、還是中國版抖音，民進黨都沒有註冊過任何官方帳號，請大家一起提高警覺，資訊以民進黨官方平台為準。

此外，民進黨也提到，TikTok和抖音已被許多國家示警，有嚴重的資安漏洞，更有許多錯假訊息。最近國民黨的黨主席選舉，也遇到大量來自TikTok錯假訊息的介入、操弄。

台灣智庫執行長、前立委莊競程強調，民進黨中央確認沒有在抖音有任何官方帳號，此帳號為假冒帳號，請大家不要被騙，「已檢舉，請檢警馬上介入調查」。

