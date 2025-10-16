涉騷擾證人法官加碼500萬交保金 應曉薇下午離開法院

合議庭今早傳喚應曉薇到庭說明，隨後裁定應曉薇加保500萬元；應曉薇於下午1時55分辦保完成獲釋，緊抱著女兒應佳妤上車離開法院。（記者王藝菘攝）

國民黨台北市議員應曉薇涉京華城弊案，被羈押禁見1年多，上月5日獲裁定3000萬元交保，本月9日復出台北市議會質詢，公開要求台北市長蔣萬安「好好整頓都發局、政風室」，還說「竟有都委會公務人員指揮都發局人員在便當會偷錄影」，台北地檢署認為應曉薇涉嫌恐嚇、騷擾證人，日前向台北地院遞狀，建請法官審酌應曉薇的交保處分是否足以取代羈押；合議庭今早傳喚應到庭說明，隨後裁定應曉薇加保500萬元；應曉薇於下午1時55分辦保完成獲釋，緊抱著女兒應佳妤上車離開法院。

審判長裁定時一併限定於今日傍晚5點前辦保，否則將重行羈押，但應曉薇家人只花1個小時就籌得500萬元，辦保成功。

應佳妤在辦保前受訪表示，媽媽先前就有交代她，如果法官要再加保金，母親寧願回去被羈押禁見，不願意加保，但她和家人都認為以應曉薇的身體狀況，沒有辦法看著她就這樣回去（看守所），阿嬤也在家裡等著她，也很感謝親朋好友們，一聽到加保消息就30萬、50萬湊錢給她們，才有辦法辦保；應佳妤說，她的心情五味雜陳，覺得媽媽很無辜。

合議庭昨通知應曉薇今日到庭，聽取檢、辯意見。庭訊時，主任檢察官林俊廷說，應曉薇在法庭外利用質詢的機會，騷擾、恐嚇同案被告與證人，以不點名的方式明確公然指責在便當會時錄影自保、並於今年5月當庭呈上證據的劉秀玲「作賊心虛偷錄影」，應曉薇質詢涉己案件，還要求市長整頓都發局、政風處。

檢方認為，應曉薇明確知悉法院對於交保的其他附帶處分命令，卻沒有要遵守法院規定之意，即使證先前已到庭作證，但未來還有二審、三審，且法院也還在函詢北市府關於京華城土地扣押案的意見，保護相關公務員相當重要，法院不應允許應曉薇利用議員的質詢等職權修理、報復公務員。

應曉薇指出，她先前被收押1年多，受的委屈已經夠久了，前2天半夜還收到科技監控中心來電查勤，她自認質詢都秉持著良心，上星期她質詢的重點，其實是在興隆國宅和青少年輕生的議題，「有人說我施壓特定公務員，但看看最近的輝達進駐案，很多議員在質詢蔣萬安時一個比一個兇，難道這也是施壓？」強調市政報告會議全程直播，她是能施壓誰。

應曉薇解釋她為何要批評在便當會偷錄影的公務員，就像法官規定法庭內不能錄音、錄影一樣，不能錄就是不能錄，便當會也是不能錄，公務員卻有備而來的偷錄影，同樣不能被允許，她才要求市府加強內部管理、檢討會議規範。

應曉薇隨即口氣放軟說，對法官感到很抱歉，因為她的質詢而讓法官今天多開一庭，很不好意思，她沒想到她的一小段質詢，就造成檢察官這麼大的困擾，她沒有不遵守交保規定的意思，對相關公務員、證人也沒有惡意，她會虛心改進，如果她的發言不妥，她以後會更小心，保證日後不再對都發局等相案相關局處人員提出質詢或意見，以免再引發誤會。

合議庭休庭5分鐘評議後認為，應曉薇的質詢內容確實已違反法院禁止她騷擾、恐嚇證人的規定，利用行使議員質詢權的名義干擾證人，我國二審是續審制，一審已詰問過的證人仍有可能於二審再次作證，且這段質詢內容也有影響證人證詞評價的可能，應曉薇的行為確實有勾串之虞。

審判長指出，今日經應曉薇與檢方陳述意見後，認為尚無重行羈押應曉薇的必要，但為了確保後續不會再有類似情況發生，諭知應曉薇於原本的3000萬具保金外，再以自己名義加保500萬。

