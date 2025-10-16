政院拍板6年442億發展無人機產業 政府將採購10萬架

行政院會今天拍板「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計2025年到2030年投入442億元，力拚2030年國內無人機產值達突破400億元。（記者鍾麗華攝）

行政院會今（16）日通過「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計2025年到2030年投入442億元，力拚2030年國內無人機產值達突破400億元，打造台灣成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」。值得注意的是，公部門預計擴大採購軍用與商用無人機預估共近10萬架，其中公務商用型5萬898架、國防軍用型4萬8750架，國防部的部分將另以韌性特別預算編列。

經濟部指出，台灣無人機產業競爭優勢包括擁有ICT及製造業完整供應鏈、掌握快速彈性生產能力、具備整機非紅供應鏈實績；目前國內無人機業者約250家業者，去年產值達50.5億元，並已與美、日、捷克、波蘭等8國簽署合作備忘錄，切入國際供應鏈。

經濟部說，供應鏈缺口中，待開發項目包含熱像儀、雷射測距、通訊晶片、GPS晶片、地導控軟體、飛控晶片、通訊模組等，且產業仍面臨核心零組件仰賴進口、內需市場規模小導致成本高、欠缺飛測場域及產業御論，及法規尚待完善。

為發展無人機產業，經濟部提出4項策略，市場面將擴大國內外需求，透過內需市場練兵，搭配策略性投資協助業者營運，爭取海外商機，公部門預計擴大採購軍用與商用無人機預估共近10萬架，並籌設聯盟組成國家隊，拓展國際市場。技術面強化技術自主與國際鏈結，提升供應鏈自主性，預計推動50項自研計畫與10項國際合作，補助產業研發飛控晶片、通訊模組與AI飛控軟體。

環境面將建立產業聚落生態系，預計打造創新研發中心，規劃18處測試場域，興建中科院民雄院區，提供100家廠商進駐，並在沙崙、六甲成立無人化實驗室，開發26款嚴苛情境無人機；法規面將修訂無人機、無人船法規與檢測規範，並建立採購與驗證制度。

經濟部規劃，2025年至2030年未來6年經費需求達442億元，包括既有104.3億元、新增338億元。行政院將指示經濟部成立專家小組，提供產業政策指導，由經濟部擔任肩負跨部會協調，各部會每季提報執行進度。

