前民眾黨員馬治薇收受中共資助選立委 二審依反滲透法判刑2年8個月

曾參選立委的馬治薇（右）被控接受中共資助選立委，高院今依反滲透法判她2年8月徒刑。（記者楊國文攝）

民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇，去年以無黨籍競選桃園市立委，檢方查出馬女涉嫌接受中國資助參選，依違反國家安全法、反滲透法等罪起訴，但桃園地院僅依個資法判馬女８月，其餘均無罪；全案上訴，高等法院認定馬女提供調查局、國安局人員等情報資訊給中方，換取資助她參選立委，斥責「顯已受中共滲透成為在地協力者」，觸犯反滲透法、個資法，依想像競合規定，從一重論罪，今依反滲透法第4條「受滲透來源資助而參與競選罪」重判馬女2年8月、不法所得沒收。可上訴，馬女未出庭聆判。

高院審理認定，馬治薇受中共實際控制、資助的某基金會派遣人員指示，提供某科技廠設備圖紙、調查局、國安局人員資訊、我國政治輿情等情報資訊給中方，換取收受往來中國的機票、食宿，及資助她參選立委等競選活動。

高院指出，馬治薇明知中共為境外敵對勢力，長期以來對我文攻武嚇，屢威脅以軍事武力進犯，且藉由金錢收買、籠絡等手段多方滲透，企圖干預、破壞我國民主憲政秩序及社會安定，卻不知嚴拒中共某某基金會派遣人員的金錢誘惑， 提供情報資料換取中共實質控制組織的金錢資助，以供馬參選立委選舉，「顯已受中共滲透成為在地協力者」， 並配合境外敵對勢力介入影響選舉。

高院強調，若馬治薇當選立委，將手握制訂、修正法律的公器，並掌握質詢行政部門首長權力，若仍依中共指示行事以換取金錢資助，恐不當使用立委職權而破壞自由民主憲政秩序， 且危害主權，其惡性非輕，考量她雖坦認非法蒐集及利用個人資料，但否認受滲透來源資助而參與競選犯行，顯然無悛悔之意，並審酌她提供中共資料及獲取中共美金3萬4322元的不法所得，今改判2年8月徒刑。

檢方起訴指出，馬治薇於2023年4月初赴中國結識對台工作單位人員，對方要求馬提供我國政治情報以換取資助，馬女於2023年4月、5月起多次前往中國，分別收受中共某基金會提供資助美金1萬元及5000元，再於同年10月間、12月間，多次前往中國與對方會面，隨後利用虛擬通貨隱密特性，收取泰達幣（USDT）8306元、1106元、9910元，約新台幣105萬元。

另外，馬治薇選舉期間提供我國「中央各機關國會聯絡名冊」（內含總統府、監察院、考試院、行政院、國家安全會議、國家安全局等行政機關及情治單位之相關職稱、姓名、聯絡電話等資訊）等公務秘密文書給中方，並受對方有關選舉活動的指示，參與公職人員選舉競選行為。

