貼「台中每人普發4萬」圖卡被送辦 法院裁定不罰：言論自由

台中市陳姓男子，今年7月上傳「台中每人普發4萬」圖卡，台中市政府還製作圖卡澄清是不實謠言，不過法院認為屬言論自由範疇，裁定不罰。（擷取自台中市政府網站）

台中一名陳姓男子，今天7月底在Threads網站上張貼「年終獎金每人普發4萬，台中市超徵120億學者促還富於民」的圖卡，造成民眾瘋傳，台中市南區區公所接獲民眾詢問，除向市府反映也同步報警，警方獲報後查出是陳姓男子所為，依違反社會秩序維護法移送法辦，不過法官認為，陳男僅是就公共議題提出其個人意見，並無散佈謠言可言，屬言論自由範疇，裁定不罰。

台中市南區區公所，今年7月28日接獲民眾反映，有網友在群組中轉傳「台中市府要普發4萬元」的圖卡，認為該圖卡內容為假訊息，除通報市府，也同步報警處理；台中市府呼籲民眾切勿轉傳不實訊息，還製作圖卡澄清，提醒依社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰」。

台中市警局事後查出圖卡是一名陳姓男子所發，依違反社會秩序維護法將他送辦，陳男坦承，今年7月28日凌晨在Threads網站，張貼以台中市市長盧秀燕照片為背景，其內容為「年終獎金每人普發4萬，台中市超徵120億學者促還富於民」的貼文。

陳男開庭時，否認違反社會秩序維護法，辯稱自己支持這個意見是因為盧秀燕曾同意中央普發1萬元的這個議題，既然台中市政府也有超徵稅額部分，普發現金予台中市民應該也是合理的。

法官認為「年終獎金每人普發4萬，台中市超徵120億學者促還富於民」等語，是就台中市長盧秀燕同意中央普發1萬元的公共議題提出其個人意見，進行公共討論，並無散佈謠言可言。

且民眾詢問區公所，並非代表詢問的民眾有不安情形，僅是基於懷疑態度，或基於好奇心態，電話詢問有無此政策，尚難以此認定影響公共安寧，從貼文留言也可看到陳男確實係對公共議題發表意見，因此認定屬言論自由範圍，裁定不罰。

