遭爆勸郭台銘選總統、批侯友宜奄奄一息 鄭麗文：抬舉我了

國民黨主席候選人鄭麗文遭爆2023年曾勸郭台銘參選總統，鄭麗文今回應太抬舉她了。（記者黃政嘉攝）

國民黨主席選舉將於18日投票，候選人鄭麗文被爆料疑在2023年擔任不分區立委時，力勸郭台銘參選總統、還批評當時的黨籍總統候選人侯友宜的選情「奄奄一息」，也傳出她過去在青年團營隊擔任講師時疑「喝嗨」上陣。鄭麗文今天回應說「太抬舉我了」、「這輩子還沒喝嗨過」；對於是否曾批評侯友宜、前台北市長柯文哲「奄奄一息、混吃等死？」鄭回應「當然沒有。」

鄭麗文今天上午拜訪前國民黨主席洪秀柱，對於是否力勸郭台銘參選總統一事，她受訪說，黨主席選舉剩最後2天，這陣子以來，對於她過去種種，外界有非常多的指教，「這真是太抬舉我了，我對郭董沒有這樣的影響力」；關於在青年團擔任講師時疑似「喝嗨」，她說，「我這輩子啊，還沒喝嗨過，大家都知道，我是不愛喝酒的人。」

鄭麗文表示，所有可以貼在她身上的標籤通通貼滿了，一下說她是中共同路人、是紅統，一下又說她是李登輝第二，現在又說她是影響郭台銘的人，真的太抬舉了。

鄭麗文表示，希望最後兩天的選舉過程可以回歸理性、展現民主風度，不要讓國民黨支持者失望，「我當然可以強烈地感受到，有人非常不希望我當選。」但她還是希望能夠君子之爭，呼籲所有黨員睜大雙眼，星期六一定要投下寶貴一票，選舉過程出現吵了好多天的中共介選等爭議，國民黨選舉這次得到高度關注，更要展現團結，不要讓民進黨撿到槍，也不要讓外界有見縫插針的機會。

媒體追問是否曾批評侯友宜、柯文哲「奄奄一息、混吃等死？」鄭麗文面露尷尬、僅簡短回應說，當然沒有啊，這就不需要再講了。

