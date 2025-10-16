為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    德國海關誤認台灣出版人為中國通緝犯 林楚茵籲支持恢復外交媒宣預算

    2025/10/16 14:19 記者方瑋立／台北報導
    民進黨立委林楚茵。（記者方瑋立攝）

    民進黨立委林楚茵。（記者方瑋立攝）

    民進黨立委林楚茵今（16）日在質詢指出，台灣一名出版人日前自曼谷轉機前往德國法蘭克福，竟遭德國海關誤認為中國籍通緝犯，被拘留長達4小時。林楚茵要求外交部徹查，並強調此事件凸顯國際誤認問題與外交宣傳的重要性，呼籲朝野支持恢復外交部媒體宣傳經費。

    當事人鄭女士15日在社群媒體發文表示，她上週結束曼谷書展行程後，搭乘凌晨航班飛往法蘭克福，原訂與同事會合前往飯店。落地後在入境時，海關系統無法辨識護照照片，要求她看鏡頭拍照多次仍不通過，甚至懷疑她非本人。她出示健保卡及身分證照片仍遭質疑，最終被帶進所謂的「小房間」接受盤查。

    她指出，期間手機被沒收、遭反覆盤問，甚至被指控護照造假、質疑為「中國通緝犯」，並拒絕讓她聯繫大使館。直到警方比對社群帳號、照片與工作資料後才獲釋。當事人表示，最令她害怕的並非遣返回台，而是「被送中」，因現場人員多次混淆台灣與中國，讓她感到極度無助與創傷。

    林楚茵今天質詢強調，即便國人持有中華民國護照，外貌與語言相似的情況下，仍容易在國際上被誤認為中國人。她表示，這不僅影響當事人權益，也恐對台德關係帶來負面印象。

    外交部長林佳龍回應，駐德外館第一時間即接獲當事人急難救助電話並提供協助。歐洲司長黃鈞耀補充，外館已持續與德方聯繫，釐清誤認原因，並提醒國人若遇類似情況，應即刻撥打24小時急難救助專線通報，以維護權益。

    林楚茵指出，這起誤認事件再次證明國際宣傳的重要性。她批評，外交部114年度「媒體政策及業務宣導經費」約1.1億元遭全數刪除，其中國際傳播司的4070萬元預算也被砍，使多項對外宣傳計畫被迫中止。她強調，當台灣失聲時，中國就能大鳴大放、扭曲台灣形象，國際社會若聽不到台灣的聲音，就會被中國的話語佔領。

    林佳龍也指出，面對中國的大外宣、法律戰與認知戰，若台灣無法對外發聲，將嚴重損害國家利益。外交是超越黨派的工作，唯有強化對外傳播，才能讓國際清楚認知台灣的存在與主體性。

    林楚茵呼籲，朝野應正視外交宣傳資源的重要性，支持恢復媒宣預算，讓台灣能持續在國際舞台上發聲，避免再發生被誤認、被消音的遺憾事件。

