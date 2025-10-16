為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃捷遭網友性羞辱怒提告 法院稱「能促進公共思辯」判無罪

    2025/10/16 13:08 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委黃捷。（取自黃捷臉書）

    民進黨立委黃捷。（取自黃捷臉書）

    民進黨立委黃捷遭網友多次辱罵「X妳老母」、「X妳媽」等涉及性侮辱字眼，她憤而提告。然而，昨日法院判決無罪，法官更認為，一般人能認為這是對政治人物的激烈質疑，不貶損黃捷社會名譽，「更能夠促進公共思辨」。黃捷表示，她無法接受，基於維護公共言論環境的界線，將依法請求檢察官提起上訴，以追求更符合正義與法理的判決結果。

    黃捷今日在臉書PO文，表示有一名網友多次辱罵我「X妳老母」、「最好妳S了民進黨也給妳立碑」，她提告後結果法院昨天判無罪。黃捷指出，該名男子的留言，並非法官所稱「能夠促進公共思辨」，字眼不堪入目，涉及性羞辱、更無端牽扯她的家人，與公共事務完全無關。

    她引述報導指，法官認為「民代應對各種針砭譏諷有較高容忍度」，但譏諷內容全是針對女性的惡意攻擊，豈能姑息？「恕我無法接受，女性沒有義務要容忍這些性羞辱。」基於維護公共言論環境的界線，她將依法請求檢察官提起上訴，以追求更符合正義與法理的判決結果。

    她也表示：「未來再遇到這些不當言論，我一樣會見一個告一個。遏止仇恨言論的網路風氣，從你我做起。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播