黃捷遭網友性羞辱怒提告 法院稱「能促進公共思辯」判無罪

民進黨立委黃捷遭網友多次辱罵「X妳老母」、「X妳媽」等涉及性侮辱字眼，她憤而提告。然而，昨日法院判決無罪，法官更認為，一般人能認為這是對政治人物的激烈質疑，不貶損黃捷社會名譽，「更能夠促進公共思辨」。黃捷表示，她無法接受，基於維護公共言論環境的界線，將依法請求檢察官提起上訴，以追求更符合正義與法理的判決結果。

黃捷今日在臉書PO文，表示有一名網友多次辱罵我「X妳老母」、「最好妳S了民進黨也給妳立碑」，她提告後結果法院昨天判無罪。黃捷指出，該名男子的留言，並非法官所稱「能夠促進公共思辨」，字眼不堪入目，涉及性羞辱、更無端牽扯她的家人，與公共事務完全無關。

她引述報導指，法官認為「民代應對各種針砭譏諷有較高容忍度」，但譏諷內容全是針對女性的惡意攻擊，豈能姑息？「恕我無法接受，女性沒有義務要容忍這些性羞辱。」基於維護公共言論環境的界線，她將依法請求檢察官提起上訴，以追求更符合正義與法理的判決結果。

她也表示：「未來再遇到這些不當言論，我一樣會見一個告一個。遏止仇恨言論的網路風氣，從你我做起。」

