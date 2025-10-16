京華城弊案》50年摯友作證稱「沈慶京水缸太大」 金錢往來少有借據

威京集團主席沈慶京涉嫌向前台北市長柯文哲行賄1500萬元，台北地方法院今傳喚沈的多年摯友徐文鑫到庭作證。（記者王藝菘攝）

威京集團主席沈慶京深陷京華城容積率弊案，涉嫌向前台北市長柯文哲行賄1500萬元，台北地方法院今開庭續審，傳喚沈的多年摯友徐文鑫作證。徐證稱，他與沈自1975年相識，兩人有超過20年的交情，歷年來不時有金錢往來，並坦承有時連借據都沒有，更稱其「水缸太大」，不可能知悉沈慶京的財務狀況。

徐文鑫表示，他從事成衣業多年，生意艱難，2022年間曾向沈催討先前欠款，對方雖延宕兩週，但最終於同年10月還了250萬元。他說，兩人通常約中午見面談事，沈的秘書僅在旁倒茶，不會參與談話，給錢過程屬於私下往來，外人不會在場。他並坦承，年紀大記性有限，僅記得當年10月確實有見過面，但無法回憶具體日期。

請繼續往下閱讀...

辯護律師徐履冰進行主詰問，提及二人是否留下單據時，徐文鑫說，他與沈的關係建立在信任上，「講難聽一點，有時連借據都沒有」，雙方主要以電話聯繫，很少留下訊息。他也強調，自己不清楚沈的財務狀況，「他的水缸太大，不可能知道」。

徐履冰進一步質疑，檢方指稱的1500萬元賄款若扣除這筆250萬元往來，根本是「入人於罪」。檢察官林俊廷則反駁，強調起訴有充分證據，包括工作簿與存款紀錄可資佐證，並非單方公訴，並強調辯護人不能以證人不清楚250萬來源，由此證明沈慶京無罪。

庭末，沈慶京拿起麥克風準備發表意見，經審判長提醒言論應與證人陳述有關後，他則緩緩道，「檢察官問的讓我覺得被冤枉，無窮義務，讓我驚訝。」

