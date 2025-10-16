郝龍斌：新壽臨時辦動工典禮突顯他們從來沒有動工的事實

前台北市長郝龍斌指新壽舉行T17、T18動工典禮，更突顯出他們從來沒有動工的事實（記者翁聿煌攝）

前台北市長郝龍斌今天受訪指出，針對新光人壽在北市科T17、T18基地搭棚子舉行動土儀式，他曾與台北市長蔣萬安溝通過意見，新壽得到這塊土地兩年沒有動工，已經違反當初合約規定，甚至台北市追訴違約事項，「從我的角度，新壽會在財務上受到很大的傷害」，現在臨時動工，更突顯它從來沒有動工的事實，對未來法律訴求上，也絕對是更不利的作為。

郝龍斌今天到新店參加國民黨員座談，他受訪時指出，蔣萬安希望處理此事能做到「三贏」，就是輝達得到這塊土地，合理的利息補償給新壽，讓這塊土地回歸台北市政府主導，他覺得這是非常厚道、合理的安排。

他指出，因為已經違約、違法的新壽，如果要從法律來看，甚至台北市政府角度，如果中央配合的話，甚至可以沒收當初的押金和權利金，他希望新壽不要破壞自己的形象，讓輝達能進駐台北市，新壽不要做出愚昧的行為，做的愈多、對新壽傷害就愈多，民眾對新壽的反感就愈多，他對蔣萬安有魄力、有能力，在副市長李四川協助下圓滿處理此事，他是有信心的。

