高市消防局長備詢時跟「市長」通電話 議事主席怒斥搞什麼鬼?

高市議員黃文志今質詢消防局時，消防局長卻在接聽「市長」的電話。（記者王榮祥翻攝）

高雄市議員黃文志今質詢消防局時，消防局長王志平竟在議事廳備詢期間接「市長」的電話！議事主席許采蓁當場震怒，斥責「搞什麼鬼」、「他（陳其邁）不知道在開會嗎」?王志平隨即致歉。

黃文志今質詢時關切消防局人力問題，詢問目前輪班機制、休息情況、加班補休等，想了解消防局規劃方向?結果消防局長王志平第一時間沒答詢，是坐在位置上講電話!?黃文志還客氣的說「局長在接電話、抱歉」。

主持議事的議員許采蓁疑因角度問題，剛開始沒注意到王志平為何沒答詢?好意喊了聲「局長」，後來發現局長竟然在講電話!瞬間拉高分貝斥責「搞什麼鬼?」，王志平低調說聲剛在接「市長」電話，許采蓁震怒說「他（陳其邁）不知道在開會嗎」?

許采蓁事後告誡全場官員，在議會開會期間講電話，是不尊重市議會，難道不能跟他（陳其邁）說議員正在問問題，卻還在接電話? 這正確嗎?不能再有下次。

官員備詢期間接電話，讓主持議事的高市議員許采蓁震怒。（記者王榮祥攝）

