為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高市消防局長備詢時跟「市長」通電話 議事主席怒斥搞什麼鬼?

    2025/10/16 14:13 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員黃文志今質詢消防局時，消防局長卻在接聽「市長」的電話。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員黃文志今質詢消防局時，消防局長卻在接聽「市長」的電話。（記者王榮祥翻攝）

    高雄市議員黃文志今質詢消防局時，消防局長王志平竟在議事廳備詢期間接「市長」的電話！議事主席許采蓁當場震怒，斥責「搞什麼鬼」、「他（陳其邁）不知道在開會嗎」?王志平隨即致歉。

    黃文志今質詢時關切消防局人力問題，詢問目前輪班機制、休息情況、加班補休等，想了解消防局規劃方向?結果消防局長王志平第一時間沒答詢，是坐在位置上講電話!?黃文志還客氣的說「局長在接電話、抱歉」。

    主持議事的議員許采蓁疑因角度問題，剛開始沒注意到王志平為何沒答詢?好意喊了聲「局長」，後來發現局長竟然在講電話!瞬間拉高分貝斥責「搞什麼鬼?」，王志平低調說聲剛在接「市長」電話，許采蓁震怒說「他（陳其邁）不知道在開會嗎」?

    許采蓁事後告誡全場官員，在議會開會期間講電話，是不尊重市議會，難道不能跟他（陳其邁）說議員正在問問題，卻還在接電話? 這正確嗎?不能再有下次。

    官員備詢期間接電話，讓主持議事的高市議員許采蓁震怒。（記者王榮祥攝）

    官員備詢期間接電話，讓主持議事的高市議員許采蓁震怒。（記者王榮祥攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播