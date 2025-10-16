為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    應曉薇「嘴秋」質詢恐嚇公務員 法官加碼500萬元交保金

    2025/10/16 12:34 記者張文川／台北報導
    京華城案開庭，台北市議員應曉薇（右）在女兒應佳妤（左）陪同下出庭。（記者王藝菘攝）

    京華城案開庭，台北市議員應曉薇（右）在女兒應佳妤（左）陪同下出庭。（記者王藝菘攝）

    國民黨台北市議員應曉薇涉京華城弊案被羈押禁見1年多，上個月5日獲裁定3000萬元交保，本月9日復出台北市議會質詢，公開要求台北市長蔣萬安「好好整頓都發局、政風室」、「竟有都委會公務人員指揮都發局人員，在便當會偷錄影」，台北地檢署認為應曉薇涉嫌恐嚇、騷擾證人，日前向台北地院遞狀，建請法官審酌應曉薇的交保處分是否足以取代羈押；合議庭今早傳喚應到庭說明，隨後裁定應曉薇加保500萬元，若傍晚5點前未能辦保，將重行羈押。

    應曉薇9日在市議會質詢時，談到自己因「某案子」被羈押禁見1年多，她將不再參加和市長蔣萬安的便當會；她還說，都委會、都發局都是單獨單位，竟有都委會人員指揮都發局人員在便當會偷錄影，都發局長要再監督，都發局亂七八糟分成很多派，並暗諷其他議員「謝謝很多議會同仁的落井下石，讓我更堅強」。

    應曉薇最後還向蔣萬安說，「我要再三提醒你，請你好好整頓都發局、政風室，不要讓政風處被我們嘲笑跟『把風處』一樣」。

    北檢認為應曉薇利用議會質詢機會，涉騷擾、恐嚇現仍在職的多位公務員證人與共犯，遞狀向法院陳報此情況，合議庭特扡於今日傳喚應曉薇到庭說明，裁定應曉薇加保500萬元。

