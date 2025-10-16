照顧警消海空！劉世芳：深夜危勞津貼每年6.7億

內政部長劉世芳（資料照）

立法院內政委員會今日邀請內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人就「警察、消防、海巡、移民及空中勤務總隊人員危勞津貼及退休權益之保障」進行專題報告並備質詢。劉世芳報告時說明，經各機關113年6月至114年5月申領深夜危勞津貼之申領時數共計671萬5616小時，每年經費共計6億7千萬餘元，其中中央機關約1億2千萬餘元、地方機關約5億4千萬餘元。

有關深夜危勞津貼部分，劉世芳表示，為照顧長期作息紊亂、危勞程度及深夜於駐地外執勤風險較高之第一線員警，經行政院核定以警察、消防、移民及空中勤務機關「輪班輪休」人員於深夜0至6時執行「駐地外」勤務，發給每人每小時新臺幣100元之深夜危勞津貼，自113年6月1日實施。

劉世芳說，本部已依據實施情形及員警建議，研析不同勤務規劃納入深夜危勞津貼核發範圍方案，經於114年6月30日邀集各相關機關與基層同仁代表共同研商，因方案內容涉及地方政府財務負擔，仍須進一步徵詢地方政府之意見後，再據以綜合研析調整方案。

此外，針對「警察條例部分條文修正案」，劉世芳說，該案涉及退休警察人員達3萬餘人，需與銓敘部等相關機關協商後續辦理事項，需一定作業時程。內政部與銓敘部已召開5次研商確認會議，就適用對象、建置及修正系統辦理退休重行審定、計算退休金差額、每月退休所得及調整機制、重新審定函文字內容及表件格式等多已達成共識，並由權責單位依共識分別辦理中。

劉世芳強調，內政部向來重視警察、消防等人員權益，對於警察人員各項福利照護事項均特別考量，除警察人員之退撫給與照護等事項，另訂優於一般公務人員之特別規範外，近年亦積極推動「警察消防海巡移民空勤人員醫療照護實施方案」。

在待遇方面，劉世芳補充，在民國112年亦爭取並經行政院核定修正「警察人員警勤加給表」及「消防、海巡、空中勤務、移民及航空測量機關專業人員危險職務加給表」提升15%，未來亦將持續完善各項福利待遇制度，做警察同仁最堅強的後盾。

