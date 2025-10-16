民進黨宜縣黨部公布首波徵召名單 黃錫墉、簡松樹回鍋選鄉長

現任縣議員、前五結鄉長簡松樹獲徵召參選五結鄉長。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

民進黨選對會拍板，昨天徵召非黨員律師林國漳出戰2026年宜蘭縣長選舉，縣黨部加速啟動鄉鎮市長選戰佈局，首波徵召名單今天出爐，前三星鄉長黃錫墉以及現任縣議員、前五結鄉長簡松樹，均獲徵召回鍋參選鄉長。

縣黨部表示，15日晚間召開執行委員會中，正式通過徵召黃錫墉參選三星鄉長、簡松樹參選五結鄉長，目前除部分鄉鎮，將依循初選機制產生人選外，縣黨部選對會也將迅速且積極下鄉協調，期盼在今年底前，完成所有鄉鎮市長及縣議員的提名工作，為2026年選戰奠定穩固基礎。

縣黨部指出，依據《2026年宜蘭縣鄉鎮市長提名徵召辦法》，執政鄉鎮首長連任2屆屆滿者將進行初選作業，非執政鄉鎮則採徵召方式辦理。以三星鄉為例，經地方多次協調與會商，在表態參選的前鄉長黃錫墉與鄉代會主席陳世玉，雙方達成共識並簽署切結書後，於8月28日至29日進行協調式民調。民調結果由黃錫墉勝出，並於昨晚執委會正式確認與通過，由黃錫墉代表民進黨參選三星鄉長。

另外，五結鄉長人選部分，縣黨部日前舉辦黨公職與地方核心幹部座談會中，與會者一致推舉縣議員簡松樹續戰鄉長，並建議辦理徵召作業，縣黨部考量簡松樹過去於五結鄉的優異施政成果，有助基層組織整合與五合一選戰整體布局，亦於昨晚執委會中正式通過。

縣黨部強調，民進黨秉持「團結勝選」的精神，持續整合各界力量，期盼透過完善的提名布局與堅實的基層組織，共同守護宜蘭的進步與價值。

前三星鄉長黃錫墉獲徵召，回鍋參選三星鄉長。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

