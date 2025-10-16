前民眾黨立委參選人收中國資金被判刑！網轟：根本前科黨

四叉貓今日貼出一張馬治薇過去和民眾黨前主席柯文哲的合照。（取自馬治薇臉書）

前民眾黨桃園市黨部發言人馬治薇，去年以無黨籍競選桃園市立委，但被查出涉嫌收受中國資助參選，高院認定馬治薇涉犯反滲透法、個資法，依想像競合規定，從一重論罪，今依反滲透法重判馬女2年8月徒刑、不法所得沒收。網紅四叉貓今日在社群媒體轉發消息，引發網友留言怒轟：「根本前科黨」、「沒點前科還真的沒資格自己說是民眾黨的」。

此案是立委參選人收受中國方面資金參選，被依反滲透法判刑的少見案例。檢方查出馬治薇涉嫌接受中國資助參選，依違反國家安全法、反滲透法及個人資料保護法起訴，桃園地院僅依違反個資法判馬女8月，其餘均無罪；全案上訴高等法院，馬女坦承違反個資法，請求輕判，否認其他犯行，高院認定馬治薇涉犯反滲透法、個資法，依想像競合規定，從一重論罪，今依反滲透法重判馬女2年8月徒刑、不法所得沒收。全案可上訴，馬女未出庭聆判。

請繼續往下閱讀...

四叉貓今日貼出一張馬治薇過去和民眾黨前主席柯文哲的合照，並表示：「民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇（兼桃園立委候選人），接受中國資助參選，今天二審宣判，罪名是反滲透法，2年8月徒刑。」據了解，當時柯文哲與馬治薇同框前往桃園宮廟拜票。

照片貼出後引發上百名網友留言批評：「恭喜可以變大尾，在民眾黨沒有案底是沒辦法當幹部出人頭地的」、「白色果然超越藍綠」、「前科484草黨的榮耀勳章？」、「人家柯文哲早就切割得乾乾淨淨也把她退黨了」、「才2年8個月，難怪這麼多人都沒在怕」、「敵國資助就是敵國側翼，判這樣也太輕」、「諷刺的是最後還有2萬票」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法