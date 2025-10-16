外交部預告半導體制裁令南非提出交涉 馬文君：不要凡事怪中共

外交部長林佳龍。（記者劉信德攝）

國民黨立委馬文君今（16）日在立法院外交及國防委員會質詢時，直指南非政府片面矮化台灣駐外機構，是對台灣的一種恥辱，她批評外交部回應反覆、沒有拿出實質成效，「沒有辦法的時候就說中共的問題」。外交部長林佳龍回應，南非的動作與中國施壓、金磚峰會及G20會議有關，外交部已啟動交涉與跨部會協調，也盤點反制項目並評估法律途徑。

馬文君指出，南非外交部官網已將我方兩個機構改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦公處」與「駐開普敦台北商務辦事處」，同時將原「準外交關係」降為「單純的經貿往來」，還刪除了駐南非大使姓名，甚至出現已故人員仍掛名的情形。她說，這不僅讓我國駐外人員安全堪憂，也是外交上的恥辱。

她進一步提到，政府9月底曾預告針對南非超過40家與半導體供應鏈相關的產品實施出口管制，原被外界視為外交籌碼，結果2天後即撤回預告。馬文君質疑：「理由是什麼？既然要制裁，為什麼又立刻收回？」並指出這樣的反覆作法，讓外界難以信服政府的決心。

林佳龍說，南非對1998年簽署的台非雙邊關係協議提出修改意圖，我方除嚴正抗議，也展開交涉；南非希望簽署新的類似協議，但我方主張原協議具法律基礎，不接受片面變更。他表示，我國半導體出口管制當時仍處於預告階段，尚未正式公告，政府已盤點可能反制項目，並展開跨部會協調。

馬文君追問，制裁取消後實際狀況並無改善，大使姓名仍被刪除，機構降格成辦事處，外交部有何實際效果？

林佳龍回應，這些措施都在評估中，外交部同時也處理相關簽證困難等議題。他強調，南非的改名行為確實與中國影響有關，我方也透過嚴正交涉與友邦協助因應。

馬文君批評，若外交部每逢問題都以「中共」作為理由，增加再多外交預算都沒有意義。她強調，外交努力要有實質成果，而不是口頭宣傳，「講完又破功，那更糟」。她說質疑，如果有很多國家都站在我們這邊，外交部就應該展現外交成果是什麼？而非沒有辦法就說中共的問題。

外交部亞非司長顏嘉良曾於7月記者會表示，不排除對南非祭出晶片制裁，他今天會後受訪指出，南非方於9月就1997年台斐協議提出新版本，並首度要求協商，而我國則同步進行包括法律諮商等通盤考量，評估採取法律行動的可行性。

南非政府片面矮化、迫遷我駐處，外交部9月預告擬祭出晶片制裁後，斐方已提出希望交涉新版本協議的要求，我國正同步進行包括法律諮商等通盤考量，評估採取法律行動的可行性。（圖取自國會頻道）

