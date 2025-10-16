為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    新壽急動工被指挑釁北市府 法務局長連堂凱：不會被鏟子挑釁到

    2025/10/16 13:41 記者何玉華／台北報導
    新光人壽2021年取得地上權的北士科T17、T18土地，地上長草3年多，在台北市政府於本週一（13）發文詢問合意解約後，今（16）天舉行「不公開」的動工典禮。（記者鹿俊為攝）

    新光人壽2021年取得地上權的北士科T17、T18土地，地上長草3年多，在台北市政府於本週一（13）發文詢問合意解約後，今（16）天舉行「不公開」的動工典禮。（記者鹿俊為攝）

    新光人壽2021年取得地上權的北士科T17、T18土地，地上長草3年多，在台北市政府於本週一（13）發文詢問合意解約後，今（16）天舉行「不公開」的動工典禮；據了解，市府高層獲知相關資訊很驚訝，「不知道要開什麼工」，是要實質開工還是只是辦典禮「搞不懂」。台北市議員顏若芳批評是對市府的挑釁，法務局長連堂凱表示，「用鏟子挖的動土儀式不會挑釁到市府」，市府不會被挑釁到。

    市府高層指出，已經正式發文直接詢問要不要合意解約；新壽的動作是不是挑釁沒有關係，重要的是趕快給一個「要、不要」的答案，就算不合意解約，也是一個答案。有了答案，市府的備案才可以繼續推下去。

    顏若芳在市議會民政委員會法務局工作報告時指出，台北市府週一發文詢問合意解約，新壽不是急著回覆市府的詢問，卻是突然舉行動工典禮，「早不做，晚不做，為什麼要在這個時間點做?」連堂凱笑答：「想證明自己有積極的履行合約吧！」顏若芳不認同，他認為是在挑釁跟威脅，告訴市府擁有土地的地上使用權。

    台北市議員今天在民政委員會關心新壽動土的事情。（記者何玉華攝）

    台北市議員今天在民政委員會關心新壽動土的事情。（記者何玉華攝）

