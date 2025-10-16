國民黨提名侯友宜後鄭麗文被爆還支持郭台銘？郝龍斌：她要說清楚

國民黨主席候選人郝龍斌說他這次參選受到鋪天蓋地的攻擊，但他不會攻擊其他的候選人。（記者翁聿煌攝）

國民黨主席選舉投票進入倒數，候選人之間流彈四射，媒體今天問黨主席候選人郝龍斌，另一位候選人鄭麗文在2024總統大選時明明黨已經提名侯友宜她還支持鴻海集團創辦人郭台銘，郝龍斌說，任何一個黨員都必須支持黨提名的候選人，這是天經地義的事，如果有這樣的傳聞，鄭麗文要做清楚說明和回應。

郝龍斌上午前往新店參加黨員座談，有媒體提問，鄭麗文被一直認為是「背骨」，現在傳出這樣的事情，如果接下來她當選國民黨主席會怎樣？郝龍斌說，這事他不做評論，他希望所有參選人，盡可能強調自己的優點，為什麼是最適合的人選，爭取黨員的支持與認同，他不會攻擊黨內任何的候選人，希望選前和諧、選後團結，這次選舉他看到很多對他鋪天蓋地的攻擊，他都只做澄清，他不會攻擊任何黨內候選人。

請繼續往下閱讀...

有媒體提問，最近中廣董事長趙少康指有中國勢力介入黨主席選舉，郝龍斌也指有「境外」勢力介選，請郝龍斌說明「境外」是指哪裡？郝龍斌說，他與趙少康溝通過，兩人始終是指「境外」勢力，但被有些媒體報導成中國勢力，他自己從來沒講過這句話，有「境外」勢力介選是事實，這三週以來有假頻道、假帳號攻擊他也是事實，他也沒攻擊其他候選人，只是希望大家重視此事。

有媒體問郝龍斌，郝的選前之夜有縣市長會出席站台，但台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安似乎想和所有候選人保持等距，郝龍斌回應，盧秀燕與蔣萬安都已表達唯一支持他，是最適合的黨主席人選，可是每個人為黨內和諧有自己的考量，他表示尊重。

