由衷欽佩洪秀柱 鄭麗文：她在我心中 永遠是個巨人

國民黨主席候選人鄭麗文說，前國民黨主席洪秀柱在她心中，永遠是個巨人。（記者黃政嘉攝）

國民黨主席選舉後天將投票，候選人鄭麗文今早至前國民黨主席洪秀柱住處拜訪，2人在社區大廳接受媒體聯訪，雙方微笑互動，鄭麗文談話展現尊洪姿態，她強調洪秀柱過去在國民黨最低迷時刻，挺身參選總統、擔任黨主席，「她的勇氣不及柱姐過去百分之一。」她由衷欽佩、感謝洪，「雖然我們有最高反差萌，但她在我心中，永遠是個巨人。」

鄭麗文今專程拜訪前國民黨主席洪秀柱，鄭麗文表示，第一，她們曾經在立法院同事過，說起論述強、戰力強，沒人能比得過當年柱姐，今拜訪柱姐，最重要是國民黨一定要重視一件事，「不是每場戰役、每個選區，國民黨都能打勝仗。」最艱困的時候，誰願意幫國民黨挺身而出，國民黨應該要永遠記得他們。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文表示，柱姐在當時黨狀況最不好時，挺身參選總統，而當黨悽慘敗選，柱姐也挺身擔任黨主席，「巧婦難為無米之炊啊」後來柱姐卸任主席，還到艱困的台南市選立委，在柱姐身上看到這種堅毅、勇氣，很多人說麗文這次參選黨主席是天下第一勇，「我的勇氣真的不及柱姐過去百分之一。」國民黨曾經有這麼嬌小的女士，在黨最艱困的時候，扛起全黨擔子，「真的不能遺忘這樣的同志，國民黨才能真的團結」。

鄭麗文說，她非常感佩柱姐，也不忍、心疼她，也希望未來能有柱姐十分之一的堅強跟勇敢，雖然最後黨主席選舉，選得有一點點脫離正軌，但相信馬上就能雨過天青，盼同志別忘記百姓的殷殷期盼，真的要團結，才不會辜負選民期待。」

