為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    姻親李麗娟跟狗仔團有關？ 黃國昌反批：侵害個資

    2025/10/16 13:03 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌捲入創立狗仔集團跟監政敵醜聞。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌捲入創立狗仔集團跟監政敵醜聞。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌捲入創立狗仔集團跟監政敵醜聞，日前遭踢爆旗下近年狗仔集團的薪資由凱思國際支付，而該公司負責人是黃國昌的姻親李麗娟。名嘴李正皓昨又揭露，黃國昌妻子高翔戶籍更登記在李麗娟的房產下；黃國昌今反批，想要藉由釣魚式提問的方式，來掩飾侵害他人個資疑慮，自己不會隨之起舞。

    黃國昌說，2週以前，說成立凱思國際公司的是他的姻親，但姻親在哪到目前為止沒人回答；有人說港資、中資，但請問蹤影在哪？也沒有人要回答，結果現在還繼續東拼西湊、瞎子摸象，真的太可笑了。

    「王義川不是已經提告了嗎？」黃國昌質疑，代表王義川對他犯什麼法有清楚掌握，怎麼還會用這種釣魚式、透過綠媒影射性提問的方式？還涉及到侵害他人個資的嫌疑，這不就代表王義川的提告就是抹黑濫訴。

    黃國昌強調，想要藉由問他的方式，來掩飾侵害他人個資疑慮，自己不會隨之起舞，「我沒那麼笨，這種又笨又蠢的事情，就等著法律收拾王義川，到現在還在瞎子摸象，不是很可笑嗎？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播