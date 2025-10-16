姻親李麗娟跟狗仔團有關？ 黃國昌反批：侵害個資

民眾黨主席黃國昌捲入創立狗仔集團跟監政敵醜聞。（資料照）

民眾黨主席黃國昌捲入創立狗仔集團跟監政敵醜聞，日前遭踢爆旗下近年狗仔集團的薪資由凱思國際支付，而該公司負責人是黃國昌的姻親李麗娟。名嘴李正皓昨又揭露，黃國昌妻子高翔戶籍更登記在李麗娟的房產下；黃國昌今反批，想要藉由釣魚式提問的方式，來掩飾侵害他人個資疑慮，自己不會隨之起舞。

黃國昌說，2週以前，說成立凱思國際公司的是他的姻親，但姻親在哪到目前為止沒人回答；有人說港資、中資，但請問蹤影在哪？也沒有人要回答，結果現在還繼續東拼西湊、瞎子摸象，真的太可笑了。

請繼續往下閱讀...

「王義川不是已經提告了嗎？」黃國昌質疑，代表王義川對他犯什麼法有清楚掌握，怎麼還會用這種釣魚式、透過綠媒影射性提問的方式？還涉及到侵害他人個資的嫌疑，這不就代表王義川的提告就是抹黑濫訴。

黃國昌強調，想要藉由問他的方式，來掩飾侵害他人個資疑慮，自己不會隨之起舞，「我沒那麼笨，這種又笨又蠢的事情，就等著法律收拾王義川，到現在還在瞎子摸象，不是很可笑嗎？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法