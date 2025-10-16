為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    基隆新市政大樓公辦都更案疑規避法律送地給建商 基隆民代向監察院檢舉

    2025/10/16 13:21 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市政府擬在舊公車修理廠以公辦都更興建新市政大樓，議員質疑變相將土地送建商。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府擬在舊公車修理廠以公辦都更興建新市政大樓，議員質疑變相將土地送建商。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府擬利用舊公車處修理廠採公辦都更方式開放興建新市政大樓，基隆市民進黨籍市議員鄭文婷認為，基隆市政府與市長謝國樑涉嫌表面上以公私合建名義興建辦公大樓，實際上以「合建都更」規避《國有財產法》及《土地法》今向監察院檢舉。市府表示，相關程序都依法合規。

    鄭文婷指出，依據《國有財產法》第53條明定，「非公用財產類之空屋、空地，並無預定用途，面積未達1650平方公尺者，得由財政部國有財產局辦理標售。面積在1650平方公尺以上者，不得標售。」而基隆市政府名下位於港灣段三小段2-7、1-11地號的土地面積共4387平方公尺（約1327坪），依法不得標售，即禁止公有土地淪為私人所有。

    同時《土地法》第25條規定，直轄市或縣（市）政府對於其所管公有土地，非經該管區內民意機關同意，並經行政院核准，不得處分或設定負擔或為超過10年期間之租賃。

    鄭文婷指出，新市政大樓合建都更案市府至今未曾送至議會審議通過，更遑論依法尚須行政院核准，足證尚有許多法定程序未備，市府就急著在年底前招商，明顯違法。謝市府雖然一再宣稱本案有廉政平台監督，但看起來根本就是聊備一格。

    鄭文婷指出，市府擬以「合建都更」名義與建商合建新市政大樓，恐流失884坪土地，她質疑市府的政策不僅違法，更將導致市府永久喪失土地所有權。

    鄭文婷強調，去年底起已多次在議會質詢此案，要求市府正視法律規範與市府權益，但市府仍一意孤行，並預計於年底前啟動招商程序，有規避國有財產法、違反土地法之嫌，呼籲監察院盡速啟動調查，並彈劾決策的謝國樑市長，以維護市有土地的完整與全體市民的權益。

    基隆市政府副發言人林廷翰重申，相關程序都依法合規，同時也有由檢調廉多方組成的廉政平台嚴格監督。對於未來推動的細節，市府都發處及政風處也會持續說明，讓社會大眾了解。

    基隆市政府擬在舊公車修理廠以公辦都更興建新市政大樓，議員質疑變相將土地送建商。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府擬在舊公車修理廠以公辦都更興建新市政大樓，議員質疑變相將土地送建商。（記者盧賢秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播