中國介入選舉！ 民進黨中國部點名：一堆藍營人物還在幫中國說話

中國國民黨主席選舉，近日爆出遭中國介入。（圖擷取自民進黨中國部粉專）

中國國民黨主席選舉，近日爆出遭中國介入，引發熱議。民進黨中國事務部表示，國民黨主席選舉本來為一個政黨的家務事，沒想到中共連與其交好的在野黨主席選舉都要介選，對台滲透與統戰無孔不入，反應出台灣目前所面臨的重大問題。總統賴清德也因此在中常會提出呼籲，為了守護台灣的民主，建構更強大的國安防火牆，朝野政黨應團結一致支持「國安十法」的修法。

民進黨中國部今日在粉專發文表示，國民黨主席候選人郝龍斌在臉書發文稱境外勢力對其不實攻擊，並明顯支持特定候選人，中廣前董事長趙少康更開記者會直指中國以AI變造影片介入國民黨主席選舉，顯示中共對台滲透與統戰，無孔不入，不僅深入媒體、社會組織，現在連政黨內部民主機制都成為他們運作的目標。這不只是一個政黨內部的事，更是所有台灣人都應關注的國安警訊。

請繼續往下閱讀...

可是，卻看到居然還有一堆藍營政治人物還有在幫中國說話，蔡正元批評趙少康「歪論」、「八炯上身」；邱毅批評只是大陸網友評論為何上綱到官方介選？王炳忠也批趙少康替美國與民進黨服務，發言論調與中共國台辦幾乎如出一轍。這些作為不僅威脅台灣的民主體制，更對社會信任與國家安全構成嚴重威脅。

民進黨中國部指出，對於威脅台灣民主體制的中共當局，必須要強化台灣的法制環境，強化民主防衛機制。但過去一段時間，國民黨與民眾黨一直加以忽視，不只阻擋國安相關法案超過400次；《境外勢力代理人法》、《反滲透法加強版》等重要法案，也在程序委員會被擋超過200次；還推動多項具高度危害國安風險的提案，包括中配6改4、刪除「吳思懷條款」、不在籍投票、中天重新上架、修離島條例引入中資與中國產品、國家戰略法架空總統權力等等。

現在認真回想一下，這些難道不就是中共對台統戰滲透的成果嗎？過去國民黨以「反共」為核心立場，強調捍衛中華民國、拒絕中共極權，然而如今卻成為中共對台統戰的最大破口。

民進黨中國部認為，國民黨如已察覺中共介選力道，並深受其害，應該要痛定思痛，放棄政黨與個人利益，站在全體台灣人民的立場，正視中共威脅、拒絕紅色勢力滲透，與執政黨一起推動國安修法，提升社會防衛韌性與公民反滲透能力，共同珍視、守護自由民主的台灣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法