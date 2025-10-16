力拚APEC平等參與 林佳龍：積極爭取與川普會晤、反制中國矮化

外交部長林佳龍16日在立法院外交及國防委員會報告業務概況並備質詢。（記者劉信德攝）

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會本月底即將在南韓慶州登場，民進黨立委陳俊宇今（16）日在立法院外交及國防委員會質詢，詢問我方代表團與美方互動及因應明年中國主辦的相關準備。外交部長林佳龍回應，台灣將以「平等地位」參與，並積極爭取與各國，包括美國總統川普的會晤機會，同時密切注意中國可能藉主辦權打壓台灣的情形。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。

林佳龍答詢說，APEC高峰會是各成員「以平等地位參與」的重要國際平台，我方代表團除參與領袖峰會外，也將出席企業高峰會等場合，盼藉此與各國領袖及經貿代表進行交流。他強調，台灣去年在祕魯APEC會議中雖受中國打壓，仍成功維持並爭取到更為對等的地位，今年韓國主辦的會議同樣具指標意義，「我們會作為明年在中國舉行峰會的前哨戰，持續爭取平等參與」。

陳俊宇詢問明年中國主辦是否將藉機矮化台灣？林佳龍回應，去年中國為爭取主辦權，曾由資深代表正式致函會員國及經濟體，承諾確保各方公平參與，「我們希望他們說到做到，不要再發生矮化台灣的情形」。 他並指出，外交部已透過與韓方的直接溝通及美方多重管道，確保台灣在會議中的代表權益。

陳俊宇也提及，代表團由「台灣艾柯卡」之稱的總統府資政林信義率領，並有政委楊真理及國科會主委楊承文共同出席雙部長級會議，他關切林信義是否有機會與同樣重視汽車產業的美國總統川普就產業議題交流？林佳龍說，相關聯繫與安排正在進行中，我方將全力爭取雙邊互動機會，並利用會期促進台美及其他經貿夥伴的合作。

此外，針對美國政府關門影響關稅談判進度的問題，林佳龍說，我方已完成準備並提出方案，雙邊談判「基本上已告一段落」，現正依程序進行總結與簽署備忘錄等後續作業。他並提到，相關事宜已達總統層級的整體考量，台美雙方對稀土、關稅及「232條款」議題皆保持良好溝通。

