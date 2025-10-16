踢爆老婆戶籍在凱思李麗娟名下 李正皓曝黃國昌不敢回答！

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌養狗仔爭議延燒。政論節目主持人李正皓今日在臉書發文指，黃國昌一直不承認是否認識凱思國際負責人李麗娟，但現在查出黃國昌妻子的戶籍登記處，實際居住人就是李麗娟。針對黃國昌的回應，李正皓也再度發文問：「黃國昌有回答任何質疑嗎？」並指出兩點關鍵問題，黃國昌都不敢回答。

李正皓今日發文表示，一直以來，黃國昌都不敢承認他認不認識凱思國際負責人李麗娟，因為黃國昌所有的骯髒事（狗仔、民報、求真民調）都是透過凱思國際作為斷點，但根據公開資訊，黃國昌夫人的戶籍就設在台北市大安區德安里11鄰敦化南路一段294號x樓之x，而記者上門探訪的結果，管理員大方承認此地址的實際居住人與擁有人正是李麗娟。

李正皓隨後再度發文，將黃國昌回應完整貼出。黃國昌說，兩週以前，說成立凱思國際公司的是他的姻親，他一直在想姻親在哪，到目前為止沒有人要回答，說有港資、中資，請問蹤影在哪？也沒有人要回答，結果現在東拼西湊、瞎子摸象，真的太可笑了。

黃國昌還說：「王義川不是已經提告了嗎？這代表他對我犯什麼法有清楚掌握，怎麼還會用這種釣魚式，透過媒體影射性提問？這樣不是代表王義川一開始的提告就是抹黑爛術嗎？王義川既然提告，代表他有完整事實，想要藉由提問來掩飾侵害他人個資疑慮，我不會隨之起舞，我又沒那麼笨，這種又笨又蠢的事情，就等著法律收拾他，到現在還在瞎子摸象，不是很可笑嗎？」

對此，李正皓也說，他一字不漏逐字放上黃國昌的回應，「我請問所有看到這篇文章的，包含小草，請問黃國昌有回答任何質疑嗎？兩個最關鍵的問題，黃國昌夫人的戶籍是不是設在李麗娟家？不敢回答。黃國昌認不認識李麗娟？不敢回答。」

李正皓表示，地籍資料，記者採訪都有，鐵證就放在這邊，黃國昌還可以問Ａ答B，顧左右而言他，「我再說一次，黃國昌就是中華民國台灣史上最髒、最低級、最垃圾的政治人物。」

