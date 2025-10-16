歐洲經貿辦事處長谷力哲拜會陳光復 促進雙邊交流與合作

澎湖縣長陳光復致贈畫冊，給歐洲經貿辦事處處長谷力哲。（澎湖縣政府提供）

歐洲經貿辦事處長谷力哲今（16）日偕同副處長路卡斯，前往澎湖縣長室拜會縣長陳光復，雙方就台歐經貿合作推動，以及澎湖在永續發展、文化觀光、綠色能源與青年返鄉等多元議題，進行熱絡交流。

陳光復表示，歐洲經貿辦事處長期致力於推動台灣與歐盟之間的友好關係，涵蓋貿易投資、政策合作、文化教育、科研創新等各個層面，為雙邊的共榮發展打下堅實基礎。

陳光復指出，澎湖是一座獨特的海洋島嶼，擁有豐富的自然景觀、歷史文化與深厚的人文底蘊，非常適合發展永續觀光與國際文化交流。澎湖縣政府近年積極發展綠能轉型、淨零永續、低碳旅遊等政策，也推動青年返鄉創生與智慧交通建設，持續朝向「永續宜居島嶼」的願景邁進。

陳光復期盼，透過此次交流，能讓2位代表對澎湖的地理環境、歷史故事與地景文化有更深入的了解，進而將澎湖推廣至歐盟國家，讓更多歐洲友人認識這座充滿魅力的海島。會談結束後，雙方互贈紀念品，象徵彼此的友誼與合作情誼。

歐洲經貿辦事處處長谷力哲，致贈紀念品給澎湖縣長陳光復。（澎湖縣政府提供）

