批鄭麗文親中又無威望 蔡育輝：她當選國民黨恐會分裂

國民黨主席選舉台南市戰況激烈，鄭麗文在台南獲前黃復興黨部黨員支持，後勢看漲。（記者蔡文居攝）

國民黨主席選舉將於18日投票，傳出中國介選支持特定人選。其中，台南市戰況激烈，6名候選人中，鄭麗文獲前黃復興黨部黨員支持，後勢看漲。對此，國民黨台南市議員蔡育輝表示，鄭麗文往親中路線靠攏，較激進不夠穩重，而且在黨內又缺乏威望，如果她當選黨主席，恐無法服眾，國民黨可能會面臨分裂的危機。

蔡育輝表示，堂堂一個中國國民黨這麼大的在野黨，黨主席選舉就黨內民主、自己選，不要外力介入來干擾國民黨黨主席的選舉，否則「你如果當選了，你也要聽話。」

蔡育輝表示，簡單來說，你路線是很明顯，就往親中路線靠攏，我們是希望不要戰爭，可是這樣國民黨要總統選舉會比較難處理。現在台灣可能不喜歡完全走親中路線，走中道路線可以維持現狀，既不親中也不親美，兩邊都好，現在年輕人也不要我們太親中，也不要太親美，他覺得對台灣來講是比較有利的。

蔡育輝說，這次選舉，鄭麗文言行看起來較激進、不夠穩重，他個人蠻擔心她的，又說要讓台灣人自豪說「我是中國人」之類的言論，這更讓本土派的人不喜歡。

他說，此外，鄭在黨內威望又不足，如果她當選黨主席，未來可能無法服眾，國民黨可能會因此面臨分裂的危機。所以，他很怕鄭麗文當選，雖然她較年輕，其言論主張或許不會引發戰爭，但做為一個領導者無法服眾，對國民黨未來長期的發展會比較不利。

