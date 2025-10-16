支持鄭麗文選國民黨主席？ 洪秀柱：支持跟我理念相同的人

國民黨主席候選人鄭麗文今早到新北市新店區拜訪前國民黨主席洪秀柱。（記者黃政嘉攝）

國民黨主席選舉後天將投票，候選人鄭麗文今早到新北市新店區拜訪前國民黨主席洪秀柱，洪秀柱被問及「是否支持鄭麗文當選黨主席？」洪秀柱說，她對每位參選同志都全力支持、加油打氣，支持「支持跟我理念相同的人。」也像鄭麗文說的，不要「網內互打」，讓大家覺得國民黨內鬥內行，外鬥外行。

鄭麗文今到洪秀柱住家拜訪，2人在社區大廳見面時，鄭麗文主動擁抱洪秀柱，洪秀柱開玩笑說「妳是男的就好了，我會很高興。」另對鄭麗文的高身高有些在意。洪秀柱隨後接受媒體聯訪，被問及被是否支持鄭麗文當選黨主席？洪秀柱回應，「這問題不是這樣問的。」每個參選黨主席都應予以肯定，在黨現在的狀況下，那麼多同志願意挑起重擔，是很不容易的事情，「我也擔任過黨主席，知道箇中辛苦。」所以對每位同志都全力支持、加油打氣。

請繼續往下閱讀...

洪秀柱說，「這中間，有比較符合我們理念的、也有意見比較不同的。」，她一再強調支持「跟我理念相同的人、講的話跟我很像的人」這是很正常的事，「因為我說的都是對的啊。」很高興這次國民黨主席選舉引起這麼多關注，這是好事唉，大家都這麼關心國民黨。

洪秀柱說，今天鄭麗文來看我，我也很高興，想說她怎麼還沒來看我，「雖然她的身高，讓我不太痛快。」希望像鄭麗文講的，選舉熱烈、競爭熱烈是好事，但千萬不要「網內互打」讓大家覺得國民黨內鬥內行，外鬥外行，這就不好，所以希望多說好話，「說好話、存好心、做好事。」把自己理想實現，這是所期盼的事。

洪秀柱被問及是否支持鄭麗文當選黨主席？洪秀柱說，她對每位參選同志都全力支持，支持跟她理念相同的人。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法