曝花蓮縣府無能亂象 朱蕙蓉：5天從頭到尾沒看過縣政府官員出現

國民黨立委傅崐萁（左）、花蓮縣長徐榛蔚（右）。（資料照）

花蓮光復鄉遭遇重災，災後復原尚未完成，近日除傳出有花蓮縣府人員退出中央民政的聯繫工作群組，而「水電超人」的志工群組也遭惡意解散。對此民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉表示，她女兒到花蓮當鏟子超人時，待在鳳林鄉，從頭到尾完全沒有看過花蓮縣政府的官員出現過，並分享花蓮縣政府毫無作為導致的其他亂象。

朱蕙蓉在臉書PO文表示，她女兒去花蓮當鏟子超人3次約5天的時間，她幾乎待在鳳林鄉，從頭到尾完全沒有看過花蓮縣政府的官員出現過，便當等物資的亂象，女兒說完全沒有吃當地食物，都自己帶；但是竟然需要災民去「搶」便當；一家5～6口，搶到1個。而且很多地方，需要老人家走半小時去領便當。

朱蕙蓉指出，非常老的老人家很多，家裡不止是淹水；而是滿滿的黑泥巴進來，有一樓的，一樓全毀，沒有人幫忙，老人家真的完全束手無策，任何人自己的家這樣毀了，不僅僅是害怕更是惶恐，什麼都沒有了，要如何重新開始的心理狀態，絕對應該有專業人士的協助，但是沒有，統籌蜂湧而來捐贈的物資、人員、機械、貨車等等，花蓮縣政府完全沒有統籌作為；都是民間團體在做。但是地方真的太大了、太偏遠，家家也可能離很遠。

朱蕙蓉續指，女兒說，就算逃命了，這樣的天災後，再回到家，還是要面對一片茫然⋯因為什麼都沒了。而且面對滿滿一屋子的黑泥裡面，還夾雜著非常多衝進來的各種雜物⋯什麼都有，被淹掉的每一家人，對於每一件家當，真的都會認為是寶貝，可能都會希望協助志工們能幫忙保留，但是志工們卻會覺得全丟了吧！確實會有雙方不開心的情況發生。因為各自的感受不同，女兒成熟的說，既然天災發生了，大家就盡量體諒，去幫忙的志工們，也不要公審災民商家，甚至真的很多是去擺拍的，她說也無妨，各自都可以用不同的方式表達；甚至不表達的。但是，往後的日子要怎樣繼續走下去才是政府該出來協助作為的。不然，後續就是人禍。

朱蕙蓉直言，她女兒很心傷紅著眼眶說：「那兩個夫妻真的很差勁，真的很壞⋯我覺得她們會下地獄⋯⋯」她說她看到的情況，沒有半年以上根本清不了；更遑論重建工程，一下子湧進幾萬人的人力，有次竟然忽然後面一大群人尖叫推擠衝過來⋯她說當下，天氣很熱，大家帶著口罩，擁擠在一起，她真的覺得可能會被推擠至死⋯⋯通訊又很差，後來，原來說是誤傳「又潰堤了」，花蓮縣政府真的沒有作為啊！這是女兒的結論。

