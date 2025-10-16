王金平否認曾見面 郝龍斌：王親自致電稱辦公室有疏失

國民黨主席郝龍斌表示，王金平打電話給他澄清誤會。（記者翁聿煌攝）

國民黨主席候選人郝龍斌16日發出與前立法院長王金平合照表示，謝謝王金平院長傾囊相授，自己特別向王院長請益，讓自己對國民黨與各方合作的具體作法有了藍圖，謝謝王院長的鼓勵和期許，自己會努力，卻遭王金平辦公室否認，郝龍斌今天上午到新店參與黨員座談時接到王金平電話表示辦公室發言有疏失，相信王金平辦公室會馬上澄清。

國民黨主席選舉將於18日舉行，競爭十分激烈，郝龍斌也在媒體刊登廣告，表示自己獲得許多黨籍縣市長和立委表態支持，他稍早發出合照表示，謝謝王金平傾囊相授，過去多年，王金平給他很多寶貴建議，這次選舉過程自己特別再向王院長請益，讓自己對國民黨與各方合作的具體作法有了藍圖，並有更清晰的達成路徑。

不過王金平辦公室否認此事，強調郝龍斌宣布參選黨主席後，並未見過王金平，只在約一個多月前曾來拜會，但從未說過參選一事，因此他也無從對郝龍斌有任何期勉。

郝龍斌上午赴新店參加黨員座談，到達會場時剛好接到王金平來電，郝龍斌事後表示，「請大家相信我的人格、相信我的誠信」他轉述王金平表示辦公室的說法是處理疏失，王金平表達對這次選舉採中立立場，馬上就會再澄清。

