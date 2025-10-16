花蓮縣府稱「撤離計劃寫不出來」甩鍋中央 周軒：光復周邊又要悲劇重演？

花蓮縣長徐榛蔚。（資料照）

花蓮光復鄉遭遇重災，災後復原尚未完成，近日除傳出有花蓮縣府人員退出中央民政的聯繫工作群組。針對接下來又有颱風，中央昨邀集地方召開防颱會議，花蓮縣府卻堅持「疏散撤離」。對此，政治工作者周軒表示，就這樣的態度，民政處長還敢帶頭退群組，今天如果不是季政委在當地直接把所有有關單位叫來開會，工作直接分配下去，實在很難想像週末萬一颱風挾帶豪大雨進來，光復周邊地區是不是又要悲劇重演？

周軒在臉書PO文表示，三天前，花蓮縣政府發了一份公文給行政院，說撤離計劃我們寫不出來，要撤離的人力，我們也沒有，請中央來做吧，特別在這份公文裡面，還加上了「建請中央取消垂直避難」，結果呢？昨天中央協調所指揮官，季連成政委為了本週末颱風主持的防災會議上，花蓮縣政府取消垂直避難的這個建議被受災最嚴重的光復鄉村長們大反對。

周軒引述光復鄉大同村長邱金仲：「村內涵蓋重災區佛祖街，撤離人數約600多人，單靠村鄰長人力根本不夠，除了平房、身體不方便的住戶有強制撤離需求，多數居民都還是希望能垂直撤離。」

光復鄉西富村長劉貴滿：「有上次經驗，大多居民都有心理準備，會遵守垂直撤離規定，且他這幾天巡視，每戶都有6到10箱水，物資很足夠。」光復鄉大馬村長王梓安：「因村內多數都是平房，會爭取讓地勢較高的馬太鞍長老教會就近成為收容處所，這次堰塞湖災情後，有收容過災民，居民接受度較高，也比較願意撤離前往。」

周軒指出，所以，季政委在會議上直接拍板，本次因應颱風的疏散方式，採取「混合式」，視民眾狀況，採取撤離原地或是垂直避難，季政委講得很清楚，村里長是第一線執行單位，中央與地方政府都應尊重村長意見，同時，季政委也點出關鍵，垂直避難關鍵是執行力，這一次的颱風疏散，將由「警察、消防、中央觀察官、縣府協調人員及村長」組成5人混合編組，挨家挨戶確認垂直撤離狀況，如果經過勸導不遵守，就開罰。

周軒直言，當場，花蓮縣政府表示，增加垂直避難這個選項沒有任何困難，我們就不禁想問：「花蓮縣政府跟中央提建議，不要「垂直避難」，是不是都沒有先問過第一線村里長的意見？」、「花蓮縣政府看起來跟地方第一線村里長是不是完全斷聯？就這樣的態度，民政處長還敢帶頭退群組，今天如果不是季政委在當地直接把所有有關單位叫來開會，工作直接分配下去，實在很難想像週末萬一颱風挾帶豪大雨進來，光復周邊地區是不是又要悲劇重演？」

