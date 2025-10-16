點名蔣萬安提白色恐怖 應曉薇女兒深夜發文討拍被網酸爆

應佳妤深夜發文為媽媽應曉薇發聲。（本報合成，擷取自應佳妤Threads）

台北市議員應曉薇因涉京華城案，上月才以3000萬元交保卻爭議不斷。她日前在議會質詢時，被控騷擾都發局公務員，北檢認為有恐嚇證人之虞，建請法院重新評估是否應羈押。台北地院緊急傳喚應曉薇於今（16日）上午11時出庭說明。消息傳出後，女兒應佳妤昨晚發文表示對母親的羈押庭感到可怕，並質疑「難道台灣的法律是為了一路追殺來掩飾錯誤嗎？」瞬間引發網友熱議。

應佳妤昨晚在Threads發文表示，剛剛得知媽媽明天要出庭，她只是堅持履行身為議員的職責，做她相信是對的事，「若是我，也會提醒蔣萬安在會議中偷拍、偷錄影是很糟糕的事，市府和議會之間存在著這樣的行為，除了媽媽說的公務倫理之外，恐怕更多的是白色恐怖，那不是挑釁，而是一個真切的警告」。

應佳妤進一步感嘆，檢察官的無所不用其極也辛苦法院了！想到明天就好可怕，因為越來越看不透，難道台灣的法律是為了一路追殺來掩飾錯誤嗎？「我只希望，審判長與法官能記得，在權力與良知之間，永遠有人在看，也永遠有人仍然相信公義。」

貼文曝光後掀起熱議，不少網友留言砲轟，「『台灣的法律難道是為了縱容犯罪而存在的嗎』這句話妳對著妳母親講就可以了。」、「就這麼迫不及待接棒你媽，繼續貪污？」、「你媽拿冷水潑街友是正義嗎？」、「利用議員職權恐嚇都發局內的相關證人？」、「為什麼要寫文來洗白應曉薇？」、「你媽媽當年大冬天拿水車噴街友時，你還在溫暖的被窩裡睡覺。這是你所謂的正義嗎」、「所以你現在要反對蔣萬安了吧」。

