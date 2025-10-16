為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    雙城論壇進度 北市秘書長：MOU修正已回覆勞動部

    2025/10/16 13:07 記者何玉華／台北報導
    台北市議會民政委員會今天早上進行秘書處等相關單位工作報告。（記者何玉華攝）

    台北市議會民政委員會今天早上進行秘書處等相關單位工作報告。（記者何玉華攝）

    台北與上海「雙城論壇」原定9月底舉行，臨時喊卡；民眾黨台北市議員林珍羽今（16）追問市府進度？何時舉行？台北市政府秘書長李泰興表示，已將勞動部關心的職業技能培訓MOU內容修正，前天發文回覆勞動部。勞動部若沒意見會就此再跟中方溝通，接著看雙方的時程協調舉辦時間，希望今年能舉辦，不要中斷。

    台北市議會民政委員會今天進行秘書處等單位工作報告，林珍羽詢問說，雙城論壇9月喊卡後，工作報告中完全沒有關於下一步作為的內容；雙城論壇應該是今年度的重要規劃，撇開政治因素不說，還是要考量到雙城論壇過去簽訂的MOU的延續跟發展，至今沒有任何規劃嗎？

    李泰興表示，雙城論壇本來是預計9月下旬要舉辦，今年要簽的兩個備忘錄，一個是水治理，一個是職業技能培訓；其中，勞動部對簽職業技能培訓的MOU，擔心會涉及到技職教育、派遣員工的一些人力仲介等議題，希望能修改。而通知修改的時間已經快要舉辦，因修改還要跟中方協調，會作業不及，因此沒辦法9月下旬舉辦。

    李泰興說，對勞動部提出的疑慮和意見前天已經發文回覆勞動部；若勞動部沒意見，這就是比較具體的內容，會再跟大陸溝通，將MOU的內容先確認之後，再看雙方的時程，「畢竟市長出訪是很重要」，會在跟中方協調，希望今年能舉辦，不要中斷。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播