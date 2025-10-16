大法官「缺席抵制」憲法法庭評議 民團轟︰形式守法、實質卸責

台灣永社、辜寬敏基金會等民團今日共同召開記者會，痛批有大法官「形式守法、實質卸責」，每月坐領部長級25萬至30萬元薪俸，以違憲的「憲法訴訟法」第30條「缺席抵制」憲法法庭的評議會議。（記者陳鈺馥攝）

憲法法庭自從大法官只剩8人後，陷入實質停擺狀態。台灣永社、辜寬敏基金會等民團今日共同召開記者會，痛批蔡宗珍、朱富美、楊惠珍3位大法官「形式守法、實質卸責」，每月坐領部長級25萬至30萬元薪俸，以違憲的「憲法訴訟法」第30條「缺席抵制」憲法法庭的評議會議。

憲法法庭因藍白兩黨兩度封殺大法官提名人選，以及藍白修改「憲法訴訟法」增列需有10位大法官才能開庭評議，癱瘓至今；蔡宗珍、朱富美、楊惠珍3位大法官本月8日發表聲明，指「新修正憲訴法第30條第2項至第6項規定，為現行有效之法律規定，大法官審理案件，自應受其拘束，無權恣意不適用」。

永社理事長、律師黃帝穎痛批，這3名大法官認為要依照藍白通過的「憲法訴訟法」，因此憲法法庭無法開庭，這全世界民主國家未曾發生過的事，更是台灣的民主之恥，憲法法庭實質上已經被癱瘓。

黃帝穎指出，當憲法法庭被癱瘓掉，未來面對再有違憲惡法，台灣是民主法治國家，對於違反民主憲政秩序的違憲法律，其實不只憲法法庭大法官有這樣的義務，所有憲政機關也有守護憲法的義務，因此行政院應責無旁貸擔起義務。

黃帝穎建議，未來一旦遇到違憲惡法，行政院長可依照憲法「不予副署」，不副署法律就無法生效，行政機關要擔起更大的義務。如果立法院不敢依照憲法增修條文提出閣揆不信任案，就代表行政院不副署惡法是有正當性的。

東吳大學法學院特聘教授張嘉尹表示，3位大法官的行為已經創下憲政史上惡例，過去憲法法庭是合議制，由大法官提出少數或多數見解，如果無法達成共識就透過表決，也會成為憲法法庭的判決或理由。

張嘉尹指出，大法官可以提出協同意見書、不同意見書，為歷史負責及留下紀錄，大法官釋憲70幾年來都是這樣。但這3名大法官竟是透過報章媒體方式表達意見，已違反「法官不語」倫理守則，亦即在法庭之外發表評論意見。根據「大法官自律實施辦法」第6條規定，大法官應避免公開發表評論，這名大法官真的是令人震驚。

張嘉尹說，前大法官黃虹霞日前受訪時透露，有「部分大法官以缺席方式抵制，造成憲法法庭無法開庭，後來這3名大法官的投書聲明證明這件事。他痛批，大法官抵制開庭這種事真的是破天荒，憲法法庭已空轉將近1年，而憲法法庭無法開會，就是有大法官以缺席方式杯葛，完全是「怠忽職守」。

辜寬敏基金會執行長楊宗澧批評，少數大法官配合藍白癱瘓憲法法庭的爛戲，歷史會記住這蔡宗珍、朱富美、楊惠珍這3位大法官的名字，以及在《聯合報》發表的那種言論。目前有300多件人民釋憲案被拖延，完全無法受理，請大法官立即履行憲法的義務。

經民連智庫研究員高鉦詠認為，憲法法庭在權力分立之上存在，本來就有避免政治僵局、政治對抗的設計本旨。憲法法庭絕不能任由不當立法的限制、封鎖、阻礙，而停滯不前。大法官不應按照違憲的法律，讓憲法法庭僵持下去，也呼籲藍白不要再杯葛大法官人選，繼續癱瘓憲法法庭。

