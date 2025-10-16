打臉郝龍斌？王金平否認郝參選後「傾囊相授」

王金平辦公室強調，目前見過王院長的黨主席候選人只有鄭麗文、張亞中、卓伯源、蔡志弘。（資料照）

國民黨主席選舉將於10月18日投票，候選人郝龍斌今（16日）發出與前立法院長王金平合照表示，謝謝王院長傾囊相授，自己特別向王院長請益，讓自己對國民黨與各方合作的具體作法有了藍圖。不過王金平方面否認此事，強調郝市長宣布參選黨主席後，並未見過王院長，只在約一個多月前曾來拜會，但從未說過參選一事，因此他也無從對郝龍斌有任何期勉。

王金平辦公室並強調，目前見過王院長的黨主席候選人只有鄭麗文、張亞中、卓伯源、蔡志弘。

請繼續往下閱讀...

王金平也透過新聞稿表示，過去這段時間共有4位黨主席候選人來看他，郝龍斌來過兩、三次，但從未表示要選黨主席。他說，不管是黨主席候選人，還是未來可能的黨主席來看他，他都會談到對未來國民黨主席的期許。

王指出，面對當前國內外情勢，未來的黨主席當然要能整合黨內意見，找出民意最大公約數，將人民福祉擺在第一位，這是對未來黨主席的期許，完全沒有針對任何特定人，請大家不要誤會。

郝龍斌稍早發出合照表示，謝謝王金平院長傾囊相授，過去多年，王金平前院長給他很多寶貴建議，這次選舉過程，自己特別再向王院長請益，讓自己對國民黨與各方合作的具體作法有了藍圖，並有更清晰的達成路徑。

郝指出，跟王金平院長認識多年，當時他剛進入政壇擔任立法委員，一直在觀察、學習王院長協調溝通與整合各方意見的態度和能力，這正是目前高度對立的台灣社會迫切需要的特質。

郝龍斌強調，王金平院長期許他，未來如能順利當選國民黨主席，要充分運用這樣的協調能力，整合國民黨內意見，更要尋求台灣民意的最大公約數，為人民創造最大的福祉。謝謝王院長的鼓勵和期許，自己會努力。

不過，王金平辦公室則表示，郝市長宣布參選黨主席後，並未見過王院長。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法