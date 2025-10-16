為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    郝龍斌稱期許若當選黨主席要為民創造福祉 王金平聲明稱沒針對任何人

    2025/10/16 12:41 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席候選人郝龍斌今天上午po出他與前立法院長王金平的合照。（截圖自郝龍斌臉書）

    國民黨主席候選人郝龍斌今天上午po出他與前立法院長王金平的合照。（截圖自郝龍斌臉書）

    前立法院長王金平日前曾經公開宣布這次國民黨主席選舉自己保持中立態度，近來頻頻在臉書上公布獲得黨內要角支持的國民黨主席候選人郝龍斌，今天上午則po出他與前立法院長王金平的合照，「謝謝王金平院長傾囊相授」，並稱王金平期許他未來如能順利當選黨主席，要充分運用協調能力，整合國民黨內意見，更要尋求台灣民意的最大公約數，為人民創造最大的福祉。

    不過，王金平隨後發布新聞稿指出，面對當前國內外情勢，未來的黨主席當然要能整合黨內意見，找出民意最大公約數，將人民福祉擺在第一位，這是對未來黨主席的期許，完全沒有針對任何特定人，請大家不要誤會。

    王金平還說，過去這段時間共有4位黨主席候選人來看他，不論是黨主席候選人，或未來可能的黨主席來看他，他都會談到對未來國民黨主席的期許。

    郝龍斌則指出，過去多年王金平給他很多寶貴建議，這次選舉過程，自己特別再向王金平請益，讓他對國民黨與各方合作的具體作法有了藍圖，並有更清晰的達成路徑。

    郝龍斌說，與王金平認識多年，當時自己剛進入政壇擔任立法委員，一直在觀察、學習王金平協調溝通與整合各方意見的態度和能力，這正是目前高度對立的台灣社會迫切需要的特質，他謝謝王金平的鼓勵與期許。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播