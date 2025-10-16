TikTok洗腦多恐怖？ 加國媒體警告：台灣年輕人不再認為中國危險

《CBC》也實地現身西門町訪問幾位大學生與青少年，一名女大學生認為：「我不認為這是我們需要擔心的事情」，並表示認為中國不會攻台；她的朋友更表示，即便被中國統治，她也不擔心。圖為西門町。（資料照）

加拿大廣播公司（CBC）近日對兩岸議題撰寫專欄，採訪了相關人士，也在街頭採訪了幾位青少年與大學生。專欄表示，中國對台威脅升高，新一代的年輕人卻不再那麼相信中國會構成危險。還有研究顯示，TikTok使用者大多認為台灣政府應該對兩岸緊張局勢負責，TikTok使用者親中比例也遠高於不使用該平台的人。專欄指出，這對台灣政府來說是個問題。

《CBC》昨日發布專欄指出，知名Podcaster《敏迪選讀》主持人敏迪，長期和觀眾互動讓她對觀眾心態有某種程度上的了解。她受訪時表示，現在大多數台灣人認為自己是台灣人，是獨立的國家而非中國的一部份，但18歲以下的年輕人，願意跟中國更靠近。社群媒體上的親中訊息，對台灣人的吸引力遠大於中國可能帶來的威脅。

專欄分析，台灣每天都面臨中國的軍事威脅、挑釁，而台灣以強大的經濟實力作為籌碼，提升國際地位對抗中國，在這樣的背景下，贏得年輕一代的認同，是總統賴清德口中「韌性」戰略的重要一環。

專欄指出，中國以TikTok「灰色地帶」操作手法早已被廣泛研究，尤其是在中國自身的抖音平台上。一項研究指出，台灣TikTok使用者大多認為，台灣政府應該為台海緊張局勢負責，而非中國。另外，TikTok使用者親中比例遠高於非使用者。

《CBC》也實地現身西門町訪問幾位大學生與青少年，一名女大學生認為：「我不認為這是我們需要擔心的事情」，並表示認為中國不會攻台；她的朋友更表示，即便被中國統治，她也不擔心：「香港、澳門都被中國接管了，人們還是有言論自由。所以我不覺得言論自由是我該擔心的事。」另一名大學生則說，台灣的科技實力引起世界關注，感覺中國對台灣野心已經沒這麼強，「所以我不像以前一樣擔心。」

實際上，香港自1997年由英國移交中國後，政治自由大幅受限。2019年爆發反送中運動等一系列抗爭後，香港反對派的聲音被消音，多位領袖流亡海外或被監禁。

副總統蕭美琴接受訪問時表示，中國在社群媒體上的影響力，對台灣構成了嚴峻挑戰。社會漸漸發現「認知作戰」是個問題。而政府的部分對策，包括推動媒體識讀，並直接揭露中國作為。

敏迪表示，台灣政府在資訊戰中面對的是一個極其強大的對手，她指出，年輕人普遍不關心地緣政治與中國問題，更在意工作、存錢、買房。「對他們來說，日常生活的困難才是重點，在此之前要他們理解『國家主權很重要』真的很難。」她說。儘管如此，她還是不放棄地告訴聽眾，她認為中國真的會攻打台灣，她相信攻台是習近平內心最深處的希望。

