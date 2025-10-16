為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    張凱維喊清白嗆告 馬郁雯曬證據打臉：正忙著滅證

    2025/10/16 12:30 即時新聞／綜合報導
    媒體人馬郁雯。（資料照）

    媒體人馬郁雯。（資料照）

    國民黨立委王鴻薇助理張凱維捲入民眾黨主席黃國昌「狗仔團隊」偷拍事件，又被爆假提案、真索賄疑雲。張凱維表示要提告柯晨晧、馬郁雯、陳又新、許譽騰等人。對此，馬郁雯表示，張凱維口口聲聲說自己清白，但正悄悄啟動滅證程序，已經符合串供滅證的羈押要件。

    馬郁雯在臉書PO文表示，前幾天柯晨皓律師揭露索賄藥廠的SIGNAL工作群組，當中一名用Lebron James頭像的「神秘人」正是張凱維，透過群組內對話，顯示張凱維將藥廠要求修改的內容丟到群組內，等同於佐證了張凱維在提案中具有主導地位。

    馬郁雯指出，但昨天她得到線報，張凱維竟然正偷偷串改自己SIGNAL的暱稱，把「神秘人」改成「C」，但笨賊就是笨賊，張凱維不知道改了暱稱後SIGNAL會通知所有好友，所以被有心人截圖下來。

    馬郁雯直言，實際上，Signal 設計上是端對端加密、訊息內容主要存在於群組成員的裝置上，「改名字、換大頭貼」都會足以影響辨識、隱匿身分，奉勸張凱維，忙著滅證沒用，手機都能進行數位還原。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播