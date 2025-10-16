張凱維喊清白嗆告 馬郁雯曬證據打臉：正忙著滅證

媒體人馬郁雯。（資料照）

國民黨立委王鴻薇助理張凱維捲入民眾黨主席黃國昌「狗仔團隊」偷拍事件，又被爆假提案、真索賄疑雲。張凱維表示要提告柯晨晧、馬郁雯、陳又新、許譽騰等人。對此，馬郁雯表示，張凱維口口聲聲說自己清白，但正悄悄啟動滅證程序，已經符合串供滅證的羈押要件。

馬郁雯在臉書PO文表示，前幾天柯晨皓律師揭露索賄藥廠的SIGNAL工作群組，當中一名用Lebron James頭像的「神秘人」正是張凱維，透過群組內對話，顯示張凱維將藥廠要求修改的內容丟到群組內，等同於佐證了張凱維在提案中具有主導地位。

馬郁雯指出，但昨天她得到線報，張凱維竟然正偷偷串改自己SIGNAL的暱稱，把「神秘人」改成「C」，但笨賊就是笨賊，張凱維不知道改了暱稱後SIGNAL會通知所有好友，所以被有心人截圖下來。

馬郁雯直言，實際上，Signal 設計上是端對端加密、訊息內容主要存在於群組成員的裝置上，「改名字、換大頭貼」都會足以影響辨識、隱匿身分，奉勸張凱維，忙著滅證沒用，手機都能進行數位還原。

