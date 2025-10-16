李麗娟是萬用人頭！ 李正皓：黃國昌養狗仔、老婆戶口都在這！

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日醜聞纏身。對此，名嘴李正皓表示，黃國昌，不要再躲了，你的金流斷點凱思國際負責人李麗娟已經被查出來，不要再假裝你不認識李麗娟了。

李正皓在臉書PO文表示，一直以來，黃國昌都不敢承認他認不認識凱思國際負責人李麗娟，因為黃國昌所有的骯髒事（狗仔、民報、求真民調）都是透過凱思國際作為斷點，但根據公開資訊（我放在留言處），黃國昌夫人的戶籍就設在台北市大安區德安里11鄰敦化南路一段294號x樓之x，而我們《三立新聞》記者上門探訪的結果，管理員大方承認此地址的實際居住人與擁有人正是李麗娟。

李正皓指出，李麗娟真是一個萬用人頭，可以養狗仔、可以開民調公司、可以投資媒體，甚至連老婆的戶口都可以掛在她的家裡，但李正皓就問李麗娟做這些事的「錢」哪裡來？

李正皓直言，李麗娟的金流北檢如果要查，分分鐘的事，黃國昌，中華民國台灣史上最邪惡的政治人物，你的髒、你的噁心已經超越所有人能想像的極限，我很期待你進到土城的那一天，真的。

