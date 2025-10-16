美強化關島防衛 林佳龍：因應中國軍事擴張、第一島鏈情勢密切相關

外交部長林佳龍16日在立法院外交及國防委員會報告業務概況並備質詢。（記者劉信德攝）

《華爾街日報》報導，美國正強化關島防衛系統，以因應中國可能對台動武及台海衝突。外交部長林佳龍今（16）日上午受訪表示，美國加強對印太地區部署，特別是第一島鏈，確實與因應中國軍事擴張有關；除了台海，整個第一島鏈地區都密切相關，台灣也會與理念相近國家共同維護區域和平與穩定。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。林佳龍在會議前接受媒體聯訪。

林佳龍指出，美方強化防衛部署是區域安全架構的一環，當然與因應中國軍事擴張有關。台灣將持續強化自身防衛因應，與理念相近國家緊密合作，共同維護區域和平穩定。

針對外界關注年底總統是否出訪友邦並過境美國，林佳龍說，元首及高層出訪是外交部的重點工作，若有進一步安排，將由總統府統一對外說明。

至於媒體詢問外交部明年度預算規模突破100億元，林佳龍強調，外交部在中央政府總預算中的比例逐年下降，整體經費並未隨之提升。為落實「榮邦計畫」與推動「總合外交」，將強化國際合作發展基金會（國合會）角色，並深化各層級的國際交流。

