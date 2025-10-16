為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美強化關島防衛 林佳龍：因應中國軍事擴張、第一島鏈情勢密切相關

    2025/10/16 12:41 記者方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍16日在立法院外交及國防委員會報告業務概況並備質詢。（記者劉信德攝）

    外交部長林佳龍16日在立法院外交及國防委員會報告業務概況並備質詢。（記者劉信德攝）

    《華爾街日報》報導，美國正強化關島防衛系統，以因應中國可能對台動武及台海衝突。外交部長林佳龍今（16）日上午受訪表示，美國加強對印太地區部署，特別是第一島鏈，確實與因應中國軍事擴張有關；除了台海，整個第一島鏈地區都密切相關，台灣也會與理念相近國家共同維護區域和平與穩定。

    立法院外交及國防委員會今天邀請外交部部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。林佳龍在會議前接受媒體聯訪。

    林佳龍指出，美方強化防衛部署是區域安全架構的一環，當然與因應中國軍事擴張有關。台灣將持續強化自身防衛因應，與理念相近國家緊密合作，共同維護區域和平穩定。

    針對外界關注年底總統是否出訪友邦並過境美國，林佳龍說，元首及高層出訪是外交部的重點工作，若有進一步安排，將由總統府統一對外說明。

    至於媒體詢問外交部明年度預算規模突破100億元，林佳龍強調，外交部在中央政府總預算中的比例逐年下降，整體經費並未隨之提升。為落實「榮邦計畫」與推動「總合外交」，將強化國際合作發展基金會（國合會）角色，並深化各層級的國際交流。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播