籲北市府強硬與新壽解約 藍議員：有想過輝達的感受嗎？

輝達入駐北士科T17、T18卡關於北市府與地上權人新光人壽分手費喬不攏，台北市議員曾獻瑩表示，市府應該強硬一點直接喊出解約，並直言全世界搶著要輝達，卻卡在台灣複雜的政治經濟法律當中，「大家有想過輝達的感受嗎」？

曾獻瑩於臉書貼文表示，本以為是件簡單的商業交易，付錢租地蓋總部，輝達現金滿滿，全世界搶著要，然而輝達卻在台灣複雜的政治經濟法律中卡關，「大家有想過輝達的感受嗎？能設計出最強算力晶片，卻算不出台灣複雜政經情境下，何時才能租地開工蓋樓 」。

曾獻瑩指出，以台北作為首選自然考量產業鏈及生活、交通機能，T17、T18雖然貴了點，但輝達仍願意買單，雖然輝達與新壽間的MOU內容外界不得而知，但根據新壽向北市府開口的107億分手費，可以推測新壽跟輝達要的金額應該不低。

曾獻瑩說，市府手中還有兩張王牌可以主張解約，一是新新併後，市府可以不同意移轉契約給存續公司；另一則是新壽2022年取得土地後遲未開發，履約進度與合約精神不符，這也是新壽近日急著有「動工典禮」的原因。

他說，新壽拿土地3年多沒開發對台北市民已是虧欠，不開發就應轉給他人，市府守法沒有錯，但態度應該更加強硬，先預備好新壽不願降價合意解約的情況，市府喊出解約沒在怕，同時也想好可能的備案留住輝達，籌碼拉高，戰鬥姿態作足，才能解僵局，台北市長蔣萬安這點可以多跟美國總統川普學學。

T17、T18新光人壽北士科地上權今舉行開工動土典禮。（記者鹿俊為攝）

