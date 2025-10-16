為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    籲北市府強硬與新壽解約 藍議員：有想過輝達的感受嗎？

    2025/10/16 11:33 記者甘孟霖／台北報導
    T17、T18新光人壽北士科地上權今舉行開工動土典禮。（記者鹿俊為攝）

    T17、T18新光人壽北士科地上權今舉行開工動土典禮。（記者鹿俊為攝）

    輝達入駐北士科T17、T18卡關於北市府與地上權人新光人壽分手費喬不攏，台北市議員曾獻瑩表示，市府應該強硬一點直接喊出解約，並直言全世界搶著要輝達，卻卡在台灣複雜的政治經濟法律當中，「大家有想過輝達的感受嗎」？

    曾獻瑩於臉書貼文表示，本以為是件簡單的商業交易，付錢租地蓋總部，輝達現金滿滿，全世界搶著要，然而輝達卻在台灣複雜的政治經濟法律中卡關，「大家有想過輝達的感受嗎？能設計出最強算力晶片，卻算不出台灣複雜政經情境下，何時才能租地開工蓋樓 」。

    曾獻瑩指出，以台北作為首選自然考量產業鏈及生活、交通機能，T17、T18雖然貴了點，但輝達仍願意買單，雖然輝達與新壽間的MOU內容外界不得而知，但根據新壽向北市府開口的107億分手費，可以推測新壽跟輝達要的金額應該不低。

    曾獻瑩說，市府手中還有兩張王牌可以主張解約，一是新新併後，市府可以不同意移轉契約給存續公司；另一則是新壽2022年取得土地後遲未開發，履約進度與合約精神不符，這也是新壽近日急著有「動工典禮」的原因。

    他說，新壽拿土地3年多沒開發對台北市民已是虧欠，不開發就應轉給他人，市府守法沒有錯，但態度應該更加強硬，先預備好新壽不願降價合意解約的情況，市府喊出解約沒在怕，同時也想好可能的備案留住輝達，籌碼拉高，戰鬥姿態作足，才能解僵局，台北市長蔣萬安這點可以多跟美國總統川普學學。

    T17、T18新光人壽北士科地上權今舉行開工動土典禮。（記者鹿俊為攝）

    T17、T18新光人壽北士科地上權今舉行開工動土典禮。（記者鹿俊為攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播