為何徵召林國漳？民進黨：黨內人才出現斷層破釜沈舟才能喚回信任

民進黨選對會建議徵召林國漳，代表民進黨參與2026年宜蘭縣長選舉。（資料照）

民進黨選對會建議徵召宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳，代表民進黨參與2026年宜蘭縣長選舉；很多人好奇為何要徵召無黨籍的林國漳？黨內人士表示，除了他個人條件優秀，也是各派系都能團結支持人選，且不可諱言，民進黨已經出現人才斷層，我們要真實面對，提名思維需要改變，破釜沈舟，才能喚回人民信任。

民進黨宜蘭黨公職幹部，在建議徵召林國漳的連署書以「回應民意、勇於改變」為主題；2018年及2022年的宜蘭縣長選舉，民進黨接連二次敗選。身為民進黨員，必須誠實面對選舉結果，清楚認知我們失去縣民支持與信賴，必須謙虛省思、檢討原因，那就是我們的候選人及政見沒有得到縣民認同。

宜蘭曾經被稱為民主聖地，幾位傑出縣長兢兢業業的縣政治理成績，獲得「宜蘭經驗」美譽。但這幾年來，光榮傳統已甚少被提起；許多黨員及支持者至今仍很難相信，多數宜蘭縣民會選擇支持國民黨的候選人。

連署書提及，民進黨需要完全不迴避地反思、不帶保留地檢討，才會發現根本原因，並找到致勝關鍵；要真實面對，宜蘭民進黨已經出現人才斷層，唯有破釜沉舟，才能換來涅槃重生的機會。

因此，提名縣長候選人的思維需要改變，要回應過去兩次大選的民意所向、喚回選民信任，不要畫地自限、拘泥本位思考，應優先考量縣民需求，找出德才兼備優秀人選，只要符合縣民的期待，縣民會主動投票，民進黨的候選人就有機會勝選。

林國漳出身基層，法律專業支持台灣民主運動，是一位堅守公道、專業嚴謹的法律工作者，懂得基層需求，熟悉公共政策，能把民主價值落實到地方治理，溫暖、踏實、正直的形象，深植人心；民進黨相信林國漳清新形象與專業能力，必能獲得宜蘭鄉親肯定，贏回縣長，讓宜蘭重返榮耀。

民進黨選對會建議徵召林國漳，代表民進黨參與2026年宜蘭縣長選舉。（取自林國漳臉書）

