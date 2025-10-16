郝龍斌承諾支持停止年改「全國公教軍警消聯合總會」總會長表態力挺

「全國公教軍警消聯合總會」總會長林水吉。（資料照）

國民黨主席選舉18日就要投票，過去曾表態支持現任黨主席朱立倫競選連任的「國民黨公教警消委員會」主委、「全國公教軍警消聯合總會」總會長林水吉昨日發出公開信，表態「唯一支持郝龍斌」，他強調，郝龍斌承諾停砍年金，支持並力挺停止年改，讓所有退休公教軍警消人員感激涕泣，也是大家共同的選擇與決定。

郝龍斌競選辦公室最近向全體黨員寄發公開信，說明爭取黨主席的心願與理想，並承諾要停砍年金，還退休公教尊嚴、確保退休生活品質；打倒「非核家園」，重啓核二、核三；集黨公職人員智慧，集體決策，不搞一言堂；打造「國民黨版1999」，讓黨員透過Line反映意見，下情上達。

代表藍營退休軍公教系統的林水吉表示，「郝龍斌的鴻鵠之志，令人肅然起敬」，民進黨執政將近10年，倒行逆施，民生凋蔽，對外挑釁，對内霸凌軍公教，透過司法打壓異己，司法已然成為東廠，人民的基本權利遭受空前的災難，基於上述郝龍斌的承諾，對停止年改的支持與力挺，「吾等先進夥伴感激涕泣之餘，唯一支持郝龍斌，是我們共同的選擇與決定。」

