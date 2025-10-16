藍黨魁選舉爆境外介選 聲量看政治：已淪為中國演算法操控實驗場

「聲量看政治」po出泛藍與泛紅陣營的YT聲量圖，表示其軌跡清楚顯示，這場國民黨主席選舉已經不是單純的黨內投票，而是被中國演算法「養成」的一場政治實驗。（圖擷自臉書）

國民黨主席選舉18日將投票，候選人郝龍斌日前質疑有境外勢力介入黨主席選舉，對此長期觀察網路聲量的臉書粉專「聲量看政治」發文透過YT聲量圖分析，這場國民黨主席選舉已經不是單純的黨內投票，最關鍵的是紅色演算法開始學會如何操控民主。「聲量看政治」也直言，最終國民黨主席誰勝不重要，重點是已成中國演算法操控民主選舉的『重要實驗』」。

「聲量看政治」在臉書發文指出，2025年的國民黨主席選舉，由於中國介入的痕跡非常強勢而顯見，這會是一場非常關鍵，攸關2026與2028台灣是否仍將持續享有民主的政治戰爭。根據聲量分析，這場選舉最後無論是鄭還是郝，都已經成為中國利用演算法介入操控民主國家選舉的一場「實驗典範」。

「聲量看政治」po出泛藍與泛紅陣營的YT聲量圖，表示其軌跡清楚顯示，這場國民黨主席選舉已經不是單純的黨內投票，而是被中國演算法「養成」的一場政治實驗。

「聲量看政治」說明，在泛藍的趨勢圖裡，郝龍斌在9月底靠組織與媒體曝光領先；但10月中之後，鄭麗文的影片數與觀看數暴衝，短時間超越郝。這個暴增現象，是趙少康批評的中國介入，是演算法灌注與境外帳號推播的結果。

「聲量看政治」分析，中國的策略很明顯：先測試誰能撐起話題，再利用流量將她推成焦點，觀察藍營內部的情緒反應。外表看似輔選，但實質上，是控制輿論。

「聲量看政治」也解釋，在第三與第四張泛紅聲量圖中，我們可以看到一個微妙的分水嶺。10月初之前，郝龍斌在泛紅影片與觀看數上都領先；10月10日前後，鄭麗文的藍線急升、郝被壓下，但到了10月14日之後，郝又出現「後起直追」的回升曲線。

「聲量看政治」分析，這可能是一種「雙測策略」，中國或促統頻道在實驗兩種模板：鄭麗文的「親中對話派」與郝龍斌的「傳統建制派」。當鄭的議題熱度達標、但外部反彈升高時，系統便回撥資源給郝，以測試「紅色聲量能否重新洗白溫和派形象」。換句話說，北京的介選策略也可能不是在「押一人」，而是「讓兩條線互相競爭」，讓整場選舉成為控制輿論節奏的「模擬實驗」。

「聲量看政治」也指出，郝龍斌的後起直追，並非他在網路突然變強，而是結構性反彈。第一，他在被攻擊後公開喊「中國不要介選」，反而意外吸引中間與傳統藍營觀眾的關注，形成「被害者聲量」。第二，促統陣營內部也出現策略修正。一部分中國／紅媒帳號開始將郝重新包裝為「能穩定兩岸、避免藍營分裂」的替代選項。

「聲量看政治」認為，對北京來說，若鄭麗文被批太親中導致形象反噬，那郝龍斌的「中庸保守」就成了修復輿論的備胎。至於第三，黨內其他候選人如張亞中、羅智強等人開始發聲批鄭，這些聲音雖不挺郝，但在演算法運算中卻間接抬高郝的搜尋與被關注頻率。結果就是，中國流量一度推鄭，卻在風向失衡後又用郝做修正。

「聲量看政治」提到，在10月中後段，促統自媒體如「海峽之聲」與部分紅色頻道，開始出現「郝龍斌更務實」、「兩岸需要冷靜對話」等論調，暗示北京在測試誰掌控舞台，在台灣能獲得迴響。同時，趙少康呼籲「中國不要再插手」，被紅媒放大轉傳，變成「郝龍斌陣營能與紅方對話」的象徵。這是一種非常高明的操控：把反介選的聲音包裝成「理性、可交流」的形象，讓郝在紅藍之間重新獲得曝光優勢。

「聲量看政治」也指出，張亞中直接批鄭「攻擊同志、不配領導」，雖然這是內鬥語言，但在演算法環境中，卻幫郝創造了更多被搜尋、被點擊的機會，結果紅色流量回流，郝的線再度上揚。

「聲量看政治」表示，郝龍斌的後期回升，其實象徵中國輿論機器進入「AI平衡模式」。他們不讓一個候選人爆紅太久，而是利用資料調整讓兩邊交錯上升，確保雙方都被控制在「可操作區」。這樣的輿論動態能製造混亂、分散焦點，也讓外界難以辨認真正的主導力量。

「聲量看政治」強調，郝龍斌的聲量回升，可能只是他被「演算法再分配」；鄭麗文的領先，不是民意爆發，而是被「流量推送」；整場選舉，本質上是一個由中國網軍帳號在運行的輿論實驗室。

「聲量看政治」也總結，目前來看，鄭麗文在網路聲量上仍佔微幅領先（尤其泛紅觀看數）；郝龍斌的聲量回升，使得他重新取得傳統黨員與「理性藍」的信任。若中國帳號在選前最後48小時再次大量推播鄭的議題，可能出現「紅流尾盤」效應，使鄭逆轉小贏。

「聲量看政治」也強調，但無論誰勝，國民黨已正式淪為中國AI演算法的測試場。這場選舉輸贏的，不只是候選人，而是藍營是否還擁有說話的主權。「聲量看政治」形容，「當民主變成數據劇本，藍營只是演員」，並直言，「這場國民黨主席的內部選舉，最關鍵的是紅色演算法開始學會如何操控民主。郝與鄭之間的聲量起伏，不只是人氣比拚，而是一場『演算法控制民意』的社會實驗」。

「聲量看政治」在文末指出，中國不一定要派人來台選舉，只要在雲端按下指令，就能決定哪一方成為新聞焦點。「聲量看政治」也示警，「當民主被流量定義，國民黨只是第一個失去靈魂的政黨，下一個，可能就是整個台灣」。

