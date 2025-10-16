為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    防黃國昌狗仔團跟監、偷拍 警政署長：加強保六總隊勤務

    2025/10/16 10:45 記者林哲遠／台北報導
    內政部長劉世芳（右）、警政署長張榮興（左）。（記者劉信德攝）

    內政部長劉世芳（右）、警政署長張榮興（左）。（記者劉信德攝）

    民眾黨主席黃國昌近日遭爆指揮狗仔集團跟監、偷拍綠營人士，國安局長蔡明彥昨說，已請警政署長張榮興針對政府官員的安全隨扈、司機加強勤教警覺意識。對此，張榮興今在立院受訪時說，已加強負責政府首長安危工作警察保六總隊的反應機制，以加強勤務作為與警覺性為主，沒有增加人力。

    蔡明彥昨表示，因為跟拍可能涉及政府官員安全，因此他已召開專案會議，特別請警政署長張榮興針對政府官員的安全隨扈、司機加強勤教警覺意識。假若注意到跟拍行為，必須第一時間通報，警方也會快速排除跟拍行為。另也會請警政署針對官員公署及職務宿舍周邊加強安全巡查。

    針對跟拍案件，張榮興表示，警察保六總隊負責政府首長安危工作，有加強訓練跟反應機制，若有發生狀況一定會制止或報案，依法來處理。

    張榮興說，政府機關部會首長有些是有派隨扈，會加強防跟拍、反跟監的勤務規劃與訓練。他強調，發生狀況後，目前還沒發現有跟拍，但沒有增加人員，就是加強勤務作為與警覺性。

