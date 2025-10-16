簡舒培批新壽「假動工、真勒索」蔣萬安跑台南看酪農「分不清楚孰輕孰重」

新光人壽2021年取得地上權的北士科T17、T18土地，今（16）天將要舉行「不公開」的動工典禮，台北市政府表示沒有接到開工申報。（記者鹿俊為攝）

新光人壽2021年取得地上權的北士科T17、T18土地，今（16）天舉行「不公開」的動工典禮，台北市政府表示沒有接到開工申報，被質疑是假動工，民進黨議員簡舒培批評說，這不是正常的開工程序，這是製造假象的政治操作，是一場蓄意遮羞的戲碼，赤裸裸的財團主導城市命脈，挾產業以令政府的勒索行為。而台北市長蔣萬安不在北市處理首都產業基地的危機，卻跑到台南佳里區考察酪農，是分不清楚孰輕孰重，不只是市政不力，而是政治優先順序的荒謬顛倒。

簡舒培說，T16、T17、T18是台北市2021年釋出的重點產業基地，T16由金仁寶高價得標，馬上動工、環評送件、設計完成，如今蓋到地面一樓；T17、T18由新光人壽低價得標，3年放著養草，連都市設計審議（都審）都拖到今年6月才通過，還是一堆修正版本。

簡舒培說，輝達要進駐、台灣AI聚落要起飛，新光人壽卻拿台北市民土地當籌碼？新光人壽3年前取得土地，3年來做了什麼？為什麼現在突然假動工？「3年擺爛，現在才演戲，騙得了誰？」甚至連建管處都沒有收到T17、T18的開工申報文件，依據《建築法》第58條與《建築技術規則》第17條，建築物要動工，必須先送開工申請並經主管機關核准備查，否則就是違法施工。

她強調，新光人壽今天根本沒有合法開工程序，而是未申報、不合法、虛假的政治擺拍，真正目的是掩飾3年的怠惰、拖延，以及一場針對政府與產業的勒索。新壽與輝達簽了MOU，談不成就反手勒索，反過來舉辦假動工典禮、坐地起價，把土地當籌碼，把台灣 AI 發展當談判工具。這不是不作為，是赤裸裸的勒索行為。是財團主導城市命脈、挾產業以令政府。

她說，傻眼的是產業被威脅時，蔣萬安卻跑去看酪農；不是在北市守住輝達、面對新光人壽、處理首都產業基地的危機，而是跑到台南佳里區考察？！在台北市的關鍵產業地被財團綁架、國際大廠無法進駐的時候，蔣萬安身為首都市長，居然不在台北市坐鎮，連孰輕孰重都分不清楚的市長，怎麼有能力帶領首都產業發展？這不是一塊地的事，這是整個國家AI發展藍圖被綁架；蔣萬安不只是市政不力，而是政治優先順序的荒謬顛倒。

