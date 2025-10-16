北士科T17、T18新壽擬動工 郝龍斌：我當市長會強制回收土地

郝龍斌今日上午接受廣播節目訪問時指出，新壽動工「應該已經違法」。（資料照）

輝達（NVIDIA）台灣總部預計進駐的北士科T17、T18基地開發案被卡關，原取得地上權開發的新光人壽昨日宣布將舉辦動土典禮，國民黨主席候選人郝龍斌今日上午接受廣播節目訪問時指出，新壽動工「應該已經違法」，而且現在動工已經沒有意義，只是希望搞一個比較好的談判條件，如果今天他當台北市長，必要時就會以違約為由，強制回收土地。

郝龍斌表示，新壽現在動工就證明過去2年都沒在做事，只是「養地」，他並強調，這塊土地是台北市發展高科技產業的重要土地，全民都在看，任何阻擋輝達進駐的人都會粉身碎骨，台北市政府只要堅守立場，依照合約來處理，土地本來就可以強制收回。

郝龍斌還說，台北市政府如果依照過去的押標金額，給予新壽一些合理的利息，就已經是仁至義盡的作法，況且任何重大工程動工之前，必須先向台北市政府拿到施工許可，否則動工就是違法、違約，而且就法律而言，這塊土地如果解約，不會對台北市政府造成任何的干擾。

郝龍斌進一步，相關法律問題還需要中央的支持配合，他希望內政部等相關單位要配合北市府，「只要中央不給北市府穿小鞋」，做出合理安排，相信就能水到渠成，他並呼籲新壽要適可而止，否則只要北市府得到中央的配合，就可以沒收新壽的押標金，官司上絕對能贏，如果硬要動工，不僅會傷害新壽的企業形象，而且是「必敗」、「不可能做成」。

