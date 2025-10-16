為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北車大廳性侵案 警政署長曝3措施保障旅客安全

    2025/10/16 10:12 記者林哲遠／台北報導
    竊盜通緝犯邱勝明9日在台北車站大廳性侵醉女10多分鐘；事後鐵警局加強巡守。（記者王冠仁翻攝）

    竊盜通緝犯邱勝明9日在台北車站大廳性侵醉女10多分鐘；事後鐵警局加強巡守。（記者王冠仁翻攝）

    台北車站9日發生離譜性侵事件，1名外籍女性酒醉後遭竊盜通緝犯邱姓男子性侵，引發社會譁然。內政部警政署長張榮興今受訪時說，鐵路警察局、台鐵站方、保全已加強勤務規劃、見警率及守望點，保障旅客安全。

    44歲竊盜通緝犯邱勝明裝扮成街友，在台北車站大廳見之前認識、年約40多歲的外籍女子疑因酒醉倒臥在地，他在眾目睽睽下，將女子拉到大廳東側牆邊性侵，犯案時間長達十多分鐘無人制止，直至1名馬來西亞籍男大生目擊報警，邱雖逃離現場，但仍在車站內被警方逮捕，警方除依乘機性交、公然猥褻罪送辦，也將他解送歸案入監。

    立法院內政委員會邀請內政部長劉世芳、張榮興等人就「警察、消防、海巡、移民及空中勤務總隊人員危勞津貼及退休權益之保障」進行專題報告並備質詢。張榮興會前受訪時表示，北車這個案件發生後，鐵路警察局、台鐵站方以及保全人員，有加強勤務規劃、見警率及守望點，要保障旅客安全，請民眾安心。

