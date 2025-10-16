京華城控誹謗影射行賄 游淑慧不起訴

京華城董事長陳玉坤去年6月曾至北檢控告台北市議員游淑慧，檢方調查後予以不起訴。（資料照）

去年6月間，京華城案爆出容積爭議，台北市議會京華城案調查小組召集人游淑慧被控在受訪時指稱，委員發現金流有異等。京華城董事長陳玉坤認為游藉此影射京華城公司行賄特定政治人物提告誹謗罪嫌，台北地檢署調查後認為，游當時並未說京華城金流異常，且京華城案涉及重大公共利益，屬可受公評事項，今以罪嫌不足，處分游不起訴。

京華城公司提告指稱，游於去年6月14日，接受媒體訪問時竟稱：「委員發現金流有異狀」等不實内容；同月17日，在接受媒體直播訪問時口出：「我不曉得這跟京華城有什麽關係」、「結果都是由威京集團相關的子公司跳出來說要對議員提告」、「柯主席跟沈主席到底有什麽關係」、「這件事情兩者的關聯性讓議會讓我十分的不解」、「那請問一下這跟京華城到底是有什麼樣的關係」、「這讓我覺得有點皇帝不急急死太監的感覺」、「就是為什麼京華城要自己對號入座呢」等，藉此影射京華城行賄特定政治人物。

檢方勘驗游淑慧於6月14日的錄音，確認她只有說：「我們委員有發現一些不適合公開的資訊，那這個部分我們有私下建議就是直接跟廉政署告發」、「因為這個是有委員自己有私下發現的，然後這個可能跟金流有關」等。

檢方認為，游的發言內容及前後脈絡，並未指稱或講述調查結果認為京華城有何金流異常；至於17日的受訪內容，是基於京華城的公開聲明作出回應與主觀評價，並非毫無依據或有虛捏事實情形，非屬真實惡意。

檢方並認為，京華城容積案屬涉及台北市民重大公共利益的事項，當時正由市議會議員組成專案小組調查市府行政有無違失情節，顯屬可為公評之事，攸關公眾利益，游淑慧發表個人意見與評價行為，已與刑法誹謗罪構成要未合，最後以罪嫌不足處分不起訴。

