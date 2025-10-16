為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    京華城案》會計師范有偉作證 應曉薇臨時被叫回法庭

    2025/10/16 10:44 記者張文川／台北報導
    京華城案開庭，傳喚證人會計師范有偉。（記者王藝菘攝）

    京華城案開庭，傳喚證人會計師范有偉。（記者王藝菘攝）

    台北地院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城等弊案，今天上午依威京集團主席沈慶京的聲請，傳喚勤業眾信會計師范有偉、沈慶京的友人徐文鑫作證；而台北市議員應曉薇交保後，2度在北市議會質詢時施壓都發局、都委會，檢方具狀向法院陳報，法官昨臨時通知她今日上午11時到庭說明，預料將對她嚴正告誡不得違反接觸、恐嚇同案證人與被告的禁令。

    范有偉是知名會計師，北檢起訴書記載，范有偉偵查時證稱「有捐款給柯文哲，希望柯拿去競選總統」，「我在住處地下室，交付500萬元現金給被告柯文哲，我從我的車子後座拿一個有拉鍊的手提袋，裝著該500萬元現金給柯文哲」，其證詞與柯文哲隨身硬碟中的「工作簿」檔案記載的「范有偉－500」相吻合。

    柯文哲本月7日在北院以證人身分作證時，承認認識范有偉，「范有偉是我的好朋友，這（500萬元）是我和他的事，我選舉時他也會幫我」，但柯隨即提高警覺，「我不需要講這個，我拒絕回答」。

    柯文哲對於范的偵查時證詞沒有爭執，未聲請詰問范，但沈慶京的律師團認為細節有必要進一步釐清，例如范的住處有沒有地下室停車場，范說有，柯文哲偵查時、審理時都說印象中沒有，因此仍聲請詰問范。

