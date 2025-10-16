賴清德籲朝野支持「國安十法」修法 郝龍斌：只要當黨魁1天就不給過

國民黨主席候選人郝龍斌。（資料照）

由於國民黨主席候選人郝龍斌質疑有境外勢力介入黨主席選舉，「戰鬥藍」召集人趙少康更直指中共介選，身兼民進黨主席的賴清德總統呼籲朝野共同支持民進黨推動「國安十法」修法，郝龍斌今日上午接受廣播節目訪問表示，綠營見獵心喜，想要藉機推動箝制人民的法律，只要他當國民黨主席1天，就絕對不會讓這些法律通過。

對於外界討論中共介入國民黨主席選舉，郝龍斌說，他從來沒有說過中國大陸介選，「這是人家硬扣（帽子），我只講現象」，他還說，自己只有提假帳號、假民調攻擊他，希望大家要注意這個現象，而且沒有提到其他黨主席候選人，「這件事讓民進黨撿到槍，我非常不樂見。」

郝龍斌說，此事讓民進黨以為撿到槍，就在那邊「興風作浪」，但最應該檢討的就是民進黨，2020民進黨黨內總統初選時，賴清德曾經公開要求當時的總統蔡英文不要動用網軍，賴清德本應記取自己過去的受害經驗，反省不要再動用網軍，但看到國民黨今天有這種情況，就見獵心喜，想要見縫插針，製造國民黨的分裂，並藉機推動箝制人民的法律，只要他當國民黨主席一天，就絕對不會讓這些法律通過。

談兩岸政策，郝龍斌指出，國民黨是最能處理兩岸關係的政黨，當選黨主席後他要舉辦黨內兩岸論述大辯論，並且在中國北京、上海設立辦事處，對於陸委會持反對態度，郝龍斌強調，辦事處一定會符合台灣相關法律，現在海基、海協兩會都沒有溝通，只剩已讀不回，官方不做，就由民間來做，而且他知道中國大陸不會承認中華民國存在的事實，但還是要跟對岸說真話，「台灣不獨、大陸不武」，可以拉近兩岸距離，否則台灣人心只會離中國大陸愈來愈遠。

郝龍斌指出，包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新北市長侯友宜、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶齡、花蓮縣長徐榛蔚全都明確表達唯一支持，台中市長盧秀燕也是「最早表達對我的期盼」，因為這些藍營縣市長都希望2026選舉能有好結果，他當過台北市長、國民黨副主席，對2026選舉最有幫助，這麼多的縣市長都希望與他一起打2026、2028選舉，「有些縣市長唯一支持我，與其他候選人保持距離，我非常感謝」，有些縣市長也見其他的候選人，他也可以接受。

對於有民調顯示他落後競爭對手鄭麗文並且差距懸殊，郝龍斌說，他知道有民調，但沒有看到差距懸殊的民調，自己的網路聲量落後對手，只是因為網軍抹黑，部分沒有委託人、沒有民調機構名稱，也沒有民調方法的假民調，只是意圖干擾選舉，但這些都不會影響到他，而且最準的民調就是18日投票結果，他信心十足，最後一定能得到勝利。

有關2026選舉，郝龍斌指出，他的策略就是「固北、穩中、強南」，藍營執政的北北基桃以及未來國民黨可能的新北市長候選人李四川都很強，北部問題不大，台中市長盧秀燕告訴他會穩住中部7縣市，至於南部地區，由於民進黨執政弊案連連，天怒人怨，國民黨又有柯志恩、謝龍介等強棒在地方颳起龍捲風，未來台南市、高雄市必定可以拿下一都，他會幫助候選人爭取勝選，而且未來國民黨中常會每個月至少1次會到南部召開行動中常會，如果南二都最後沒有拿下一都，他就會辭職負責下台。

